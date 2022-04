Ukrajnából kimenekített Sahtar-csatárral erősített az NB II-es Kerület

Jól emlékszünk, az előző Bajnokok Ligája-szezonban a Sahtar Doneck oda-vissza megverte a Real Madridot (2–0, 3–2), mégsem jutott tovább a csoportjából. Szóval, nem pitiáner klubról van szó, amely 13-szoros ukrán bajnok, és 2009-ben megnyerte az UEFA-kupát. Most ebből a klubból erősített a magyar NB II alsóházában tanyázó III. kerületi TVE csapata, és hogy ez egyáltalán szóba kerülhetett, ahhoz ki kellett robbannia az ukrajnai háborúnak.

Nos, azokban a napokban, február végén Antalyában, a Török-Riviérán edzőtáborozott a Mariupol Premier Liga-klub felnőttcsapata, benne Artur Mikitisinnel, történetünk főszereplőjével.

Február huszonnegyedike volt, hajnalban már buszra szálltunk, és elindultunk az antalyai repülőtér felé a szállodánkból, hogy hazautazzunk, első körben Kijevbe – mondta az Indexnek a 18 éves fiatalember, aki még csak júliusban tölti be a tizenkilencet. – Útközben kaptuk a hírt, hogy az orosz csapatok átlépték a határt. Visszafordultunk a szállodánk felé, otthonról is azt a tanácsot kaptuk, hogy ne induljunk el hazafelé.

Így hát Arturék maradtak a Török-Riviérán, miközben ifjabb Szabó Bence, a III. Kerületi TVE szemfüles ügyvezetője serény telefonálásba kezdett. Kapcsolatba lépett a Pro Star ukrán menedzserirodával, és ők ajánlották Arturt.

Artur értéke a Transfermarkt.de szerint 150 000 euró, azaz a jelenlegi árfolyamon 55 millió forint.

Artur tizenöt mérkőzésen már szerepelt az anyaegyesülete, a Sahtar élvonalbeli csapatában, többek között a Dinamo Kijev elleni rangadón is kezdő volt. Egyelőre kölcsönadták a szintén a Premier Ligában szereplő Mariupolnak.

Szörnyű híreket kaptam a városból, ahol sok ismerősöm él, és ha belegondolok, hogy hajszál választott el attól, hogy most én is ott legyek, hát beleborzongok – mondta sajátos ukrán akcentussal a srác.

Nekem az ukrán az anyanyelvem, az iskolában nem is tanultunk oroszul, különben is Ukrajna nyugati részéből származom, a történelmi Bukovinából, Ivano-Frankivszkből, illetve az onnan húsz kilométerre fekvő Tiszmencsaniból – beszélt családi hátteréről a játékos. – A családom most is ott él, folyamatosan kapcsolatban vagyok velük, szerencsére nem esett bajuk. Bár orosz repülőgépek már átrepültek a városunk felett, de bombázás vagy egyéb harci cselekmény még nem történt. Van két húgom, egyikük tíz, másikuk tizenkét éves, a barátnőm pedig Kijevben él. Azon vagyunk az új klubommal, hogy ki tudjuk menekíteni a fővárosból, ahogy a családomat is jobban szeretném magam mellett tudni.