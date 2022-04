Veres Laura tavaly márciusban az országos bajnokságon versenyezhetett először a Duna Arénában, és ezt a premiert azzal tette emlékezetessé, hogy az országos úszóbajnokságon az olimpiai bajnok Hosszú Katinkát is megelőzve megnyerte a 200 méter gyors döntőjét. Akkor még csak 15 esztendős volt a Gyulai Várfürdő Kft. úszója és Tóth András tanítványa, egy évet öregedve viszont már az UTE sportolója, és annak az elit ötösnek a tagja, amelyet rajta kívül Kapás Boglárka, Milák Kristóf, Márton Richárd és Zombori Gábor neve fémjelez. Laura Gyulának, pontosabban az edzőjének hátat fordítva nyitott új lapot az életében, és állt be a sikerkovács Virth Balázs tanítványai közé. A Viharsarokból a fővárosba költözve érkezett el a nyugalom völgyébe.

Nem volt maradása Gyulán

„Nincs mit szépíteni a dolgon, el kellett jönnöm Gyuláról, mert Tóth Andrással, az ottani edzőmmel menthetetlenül megromlott a kapcsolatom. Halvány esélyt sem láttam arra, hogy egyszer talán változás következhet be, de ezt a környezetem is így látta. Valójában már 14 esztendősen is mehetnékem volt, de az édesapám akkor még ellenezte az önállósulásomat, még inkább azt, hogy budapesti gimnáziumban tanuljak. Ha maradok, és beletörődöm az egyre nehezebben viselt sorsomba, valószínűleg hátat fordítottam volna a versenyzésnek, pedig az úszásért sok áldozatot hoztam. Le kellett zárnom egy korszakot, a családi otthont fővárosi kollégiumi szobára váltani, megbarátkozni Budapest nyüzsgésével és forgalmával, de ennek így kellett lennie” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Veres Laura, aki e hét végéig a válogatott úszók tenerifei edzőtáborában készült az április 20-án kezdődő debreceni országos bajnokságra és az azt két hónappal később követő budapesti világbajnokságra.

A tavalyi robbanásszerű előretörését követően idén nehezebben indult az éve. A thaiföldi meleg égövi edzőtábor feladatait csak alig-alig tudta teljesíteni, mert az ott kimutatott pozitív koronavírustesztje miatt tíznapos karanténba parancsolták a távoli országban, és a szabadulása után is csak módjával edzhetett. Ez komoly érvágást jelentett a számára a felkészülésnek abban a háromhetes szakaszában, aminek az elsődleges célja az állóképesség növelése lett volna. Laura a kényszerszünetet megpróbálta nem drámai eseményként kezelni, abban a reményben, hogy a következő háromhetes edzőtáborában sikerül behoznia a lemaradását.

Thaiföld nem, Tenerife igen!

„Thaiföld sajnos rossz emlékként maradt meg bennem, Tenerifén viszont jól teltek a napjaim, amiért mentem, azt teljesíteni is tudtam, de a lelkesedésem mellett van egy másik hajtóerő is bennem. Január óta folyamatosan azt érzem, hogy a nagyobbak elfogadtak olyannak, amilyen vagyok, a hangulat jó, az edzéseken pedig igyekszünk egymásnak segíteni. Jól kijövök Kapás Bogival, többnyire vele együtt gyűröm le a kilométereket, de van úgy is, hogy a világ- és olimpiai bajnok Milák Kristóf mellett tempózhatok. Ennél jobb helyre aligha kerülhettem volna. Lesem a mozdulataikat, felnézek rájuk, de ők is úgy tekintenek rám, mint aki velük együtt megjárta a tokiói olimpiát, a budapesti Európa-bajnokságon pedig a 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként ezüstérmet vett át” – folytatta Veres Laura.

A gyulai tinilány tavaly tavasszal úgy lett országos bajnok 200 méter gyorson, hogy rajta kívül egyetlen úszónőnek sem sikerült kétszer is 2 percnél jobb idővel teljesíteni a távot. Nemcsak akkor, hanem a budapesti Európa-bajnokságon is nagyon bejött neki a Duna Aréna, ezért is reméli, hogy ezek a versenyek jó óment jelentenek a számára a közelgő vébé előtt. Az viszont még nem dőlt el, hogy az idei országos bajnokságon létrejöhet-e egy újabb Hosszú–Veres-csúcstalálkozó a 200 méter gyorson, mert nem tudni, hogy a háromszoros olimpiai bajnok milyen terveket forgat a fejében. Laura viszont nyílt lapokkal játszik.

„Elsősorban a 200 gyorson szeretnék jól szerepelni, ami együtt járhat a bajnoki címem megvédésével, de ez a thaiföldi kényszerszünet miatt most a tavalyinál nehezebb feladatnak tűnik. A 100 gyorson is rajtkőre állok, de szerepem lesz az UTE két vagy három váltójában is. Nehezebb megjósolni, hogy mire vihetem a júniusi budapesti világbajnokságon, és hogy harmadszor is büszkén távozhatok-e a Duna Arénából. Ehhez először is a részvételhez szükséges szinteket kell teljesítenem, aztán jól meggondolni, hogy a jóslatokkal meddig merészkedhetek. Most azt mondom, hogy a világbajnokságon a döntőbe jutás csodálatos teljesítmény lenne, de mivel még csak 16 esztendős vagyok, a jövőben sok nagy megméretés várhat rám. Például a vébé utáni római Európa-bajnokság, amelynek a színhelyére szíves-örömest térnék vissza, mert a tavalyi junior-Európa-bajnokságon ott lehettem a 4×200 méteres gyorsváltóban aranyérmes magyar négyes a tagja” – mondta befejezésül Veres Laura, aki minden hétvégét igyekszik Gyulán, a családja körében eltölteni, de csak akkor, ha nincs éppen versenye. Ha viszont van, édesanyja látogatja meg Budapesten és látja el a mama főztjével, és hozza el Gyuláról Veresék büszkeségének a családi szeretetet.

(Borítókép: Veres Laura a célba érkezés után a női 200 méteres gyorsúszás előfutamában a budapesti vizes Európa-bajnokságon a Duna Arénában 2021. május 19-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)