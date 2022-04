Negyedszer is győzött a Salzburg, ezüstérmes lett a Fehérvár az osztrák hokiligában

Mindent egy lapra feltéve vágott neki az osztrák jégkorong-bajnokságot eldöntő negyedik találkozónak a Fehérvár. A Salzburg azonban nem hibázott, és 3–1-re győzött. A magyar együttes így is története legjobb eredményét érte el az ICEHL-be való csatlakozása óta.

A döntő negyedik mérkőzésén is győzni tudott a Hydro Fehérvár AV19 ellen, így megnyerte az osztrák jégkorongliga (ICEHL) 2021–22-es szezonját a Red Bull Salzburg – adta hírül az MTI.

A párharc előző három találkozója egyaránt kiélezett küzdelmet hozott. Az életben maradásért hajtó Volán nagy elánnal kezdte a mérkőzést, aminek meg is lett az eredménye: a 8. percben Magosi Bálint megszerezte a vezetést.

Nyolc perccel később viszont már jött is az egyenlítés, Mike Dalhuisen a saját kipattanóját tudta értékesíteni.

A második harmad egy rossz fehérvári csere miatt osztrák emberelőnnyel indult, amit ugyan nem sikerült értékesíteni, a lendületbe került Salzburg azonban így is meg tudta szerezni a vezetést a 33. percben.

Thomas Raffl ekkor bravúros mozdulattal és szerencsésen kotorta át a korongot a hazaiak ketrecét őrző Rasmus Tirronen alatt. Közvetlenül a gól után kettős emberelőnybe került a Fehérvár, a fórt viszont nem sikerült kihasználni.

A hajrában utolsó energiáit is mozgósította a magyar együttes, lehozta a kapusát, ám végül gólt kapott, így eldőlt a bajnoki cím sorsa.

A Hydro Fehérvár AV19 mostani szereplésével így is az eddigi legjobb szezonját zárta az osztrák bajnokságban: először jutott túl a negyeddöntőn, és első ízben játszhatott bajnoki finálét is, amivel a Bajnokok Ligájába is kvalifikálta magát Kevin Constantine csapata.

A Salzburg a rájátszásban mind a három párharcát 4–0-val nyerte.

Osztrák jégkorongliga (ICEHL), döntő, 4. mérkőzés:

Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák) 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

Gólszerzők: Magosi (8.), illetve Dalhuisen (16.), Raffl (33.), Brennan (59.)

A párharcot 4–0-s összesítéssel a Salzburg nyerte.

(Borítókép: A Salzburg csapatkapitánya, Thomas Raffl ünnepel a bajnoki serleggel az osztrák bázisú nemzetközi jégkorongbajnokság (ICEHL) döntőjének negyedik mérkőzésén játszott Hydro Fehérvár AV19–EC Red Bull Salzburg találkozó végén a székesfehérvári Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban 2022. április 11-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)