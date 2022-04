Lezárták a nyomozást Szilágyi Liliána bántalmazásának ügyében

Mint arról korábban is írtunk, Szilágyi Liliána Európa-bajnoki ezüstérmes úszó testi, lelki és szexuális bántalmazással vádolta meg édesapját, a korábbi olimpikon úszó Szilágyi Zoltánt. A sportoló az Elviszlek magammal című műsor december 29-én megjelent adásában beszélt arról, amit gyerekként át kellett élnie, majd közösségi oldalán is megosztotta a történetet, miszerint Szilágyi Zoltán őt, édesanyját és a húgát is rendszeresen és sokféleképpen bántalmazta.

Az ügyet a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) is kivizsgálta, ennek eredményként megállapították, hogy Szilágyi Liliána igazat mondott, Szilágyi Zoltánt pedig nemkívánatos személynek nyilvánította a rendezvényein. A jelenleg ügyvédként dolgozó Szilágyi Zoltán nyílt levélben reagált az ellene felhozott vádakra, aki később kisebbik lánya, a szintén úszó Szilágyi Gerda nyílt levélben védett meg.

Az RTL azzal a kérdéssel fordult a rendőrséghez, hogy tett e bárki feljelentés az ügyben, illetve indult e hivatalból eljárás.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból rendelt el feljelentés kiegészítést kiskorú veszélyeztetése és szexuális kényszerítés bűntett, valamint könnyű testi sértés vétség gyanúja miatt. A sajtóban a sérelmére elkövetett bűncselekményekről beszámoló sportolónővel a BRFK nyomozói három alkalommal vették fel a kapcsolatot, a hölgy azonban nem jelent meg a hatóság előtt, hogy vallomást tegyen. A sértett vallomásának hiányában bűncselekmény elkövetésének gyanúját nem volt lehetséges megállapítani, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2022. február 10-én a feljelentést elutasította

– mondta a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség nyilatkozata után Szilágyi Liliánát is megkeresték, de nem nyilatkozott. Jogi képviselőjének helyettese azt közölte „Szilágyi Liliána nem kapott három idézést”.

