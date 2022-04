Harry Potter vezérletével végigverték Európát

Komoly képzelőerőre van szüksége az embernek, ha Boljos Róberttel, a Rátgéber Kosárlabda Akadémia U14-es fiúcsapatának edzőjével akar telefoninterjút készíteni. Először is rettenetesen be van rekedve a tréner, hiszen az elmúlt napokat végigordította az oldalvonal mellett. És szükség is volt a biztatásra, hiszen egyik-másik mérkőzés csak az utolsó pillanatban dőlt el a pécsi akadémisták javára Rigában, az EYBL ötfordulós szupertornáján.

Másfelől erősen töri a magyart, hiszen a Bánát soknemzetiségű városából, Nagybecskerekből (Zrenjanin) származik; apai ágon szerb és magyar vér csörgedezik az ereiben, anyai részről német, ő maga pedig sokáig Zalaegerszegen volt profi kosaras, azaz ott tökéletesíthette magyartudását. Már amennyire…

De mindegy is, a délvidéki mester vezérletével a pécsi srácok előbb a finn BC Puhut verték 44–38-ra, majd az észt Tartut 74–53-ra. A harmadik ellenfél a házigazda képviselője, a lett Bertans BS volt, itt egyetlen pont döntött a pécsiek javára, 50–49 volt az eredmény.

Az elődöntőben az északmacedón Vardar Szkopje 69–61-re kapitulált, majd a döntőben a grúz válogatottat győzték le 61–60-ra a pécsiek. A második félidő elején 41–28-ra vezettek a grúzok, de innen is fordítani tudtak Bolyos Róbert tanítványai, és megnyerték a tornát.

Harmadik éve dolgozom a Rátgéber akadémián, és ezalatt igyekeztem olyan tornákra eljuttatni a srácokat, ahol a legerősebb ellenfelekkel találkozunk – ismertette filozófiáját a 49 éves szakember. – Mivel a délszláv kosaraskultúrából érkeztem, és azt tartom Európában a legjobbnak, ezért a volt Jugoszlávia országaiba jártunk tornákra. Így sikerült legyőznünk a srácaimmal többek között a szlovén Olimpija Ljubljanát, a szerb Crvena zvezdát és a Partizan Beogradot. Ami magyar felnőttcsapatnak még nem nagyon sikerült.

Megkérdeztük az edzőt, ki az a csapatban, akiből záros határidőn belül sztár lehet. Ő a 197 centis, miskolci Burony Bálint nevét említette – aki bekerült a rigai torna szuperötösébe, és az egyik meccsen 18 ponttal és 17 lepattanóval bizonyult a mezőny legjobbjának –, de azt is hozzátette, hogy bár sokan azt hiszik, ő Harry Potter, de mégsem varázslótanonc, aki a jövőbe lát.

Ennyi idős korukban nehéz megmondani, kiből mi lesz – magyarázta a nagybecskereki tréner. – Először is még bőven növésben vannak ezek a srácok, például Bálint is 2008-as születésű, és valószínűleg két méternél magasabb lesz majd egyszer. De a többiek is szép jövő előtt állnak, Rácz Gábor, Király Martin, Pavlik Benjamin is ügyes kosaras, biztosan hallunk még róluk. Nagyon büszke vagyok ezekre a fiúkra, óriási bennük a küzdeni tudás, ahogy a döntőben visszajöttek mínusz tizenhárom pontról, az lenyűgöző volt.

A szakvezető még arról is beszélt, hogy a délszláv régióban eleinte bizalmatlanul fogadták a pécsieket, de miután kikaptak tőlük, már a belgrádiak kérték, hogy eljöhessenek Pécsre mérkőzéseket játszani.

Hát valahogy így lehet megalapozni a magyar kosárlabdázás nemzetközi tekintélyét – kis délszláv segítséggel.

(Borítókép: Kosárlabda-akadémia)