Valter Attila a győzelemért sprintelt az Alpokban

Miután Valter Attila a főmezőnnyel érkezett célba hétfőn, kedden, a Tour of the Alps második szakaszán a győzelemért sprintelt, végül harmadik lett.

Egyelőre bizakodó formát mutat a Groupama–FDJ magyar versenyzője a Giro d’Italia rajtja előtt két héttel. A 23 éves kerékpárosnak ez az utolsó versenye a Giro nagy rajtja előtt, összetettben a harmadik helyen áll.

A 154 kilométer hosszú szakaszt Pello Bilbao nyerte meg, miután a mezőny még a hajrá előtt utolérte a két szökevényt, Michael Storert és Pavel Sivakovot. A Bahrain Victorious rutinos spanyolja ezzel megszerezte az összetettben élen álló versenyzőnek járó zöld trikót.

A Tour of the Alpson szerepel az Eolo–Kometa két magyar bringása, Dina Márton és Fetter Erik is. A második szakaszon előbbi 8 perc 4 másodpercet, utóbbi 13 perc 52 másodpercet kapott.

A versenyzőkre három további etap vár még, a viadal pénteken ér véget. Az összetettben Valter hátránya 12 másodperc.

(Borítókép: Pello Bilbao, Romain Bardet és Valter Attila [K] a Tour of the Alps 2. szakaszának céljában 2022. április 19-én. Fotó: Im de Waele / Getty Images)