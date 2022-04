Volt, aki a visszavonulását fontolgatta, más még a világcsúcsánál is jobbat szeretne majd úszni Budapesten.

Újra Magyarország adhat otthont a vizes világbajnokságnak. Harminckét válogatott úszónkat láthatjuk majd küzdeni a Duna Arénában, valamint heten a Lupa-tó nyílt vizén úsznak majd a júniusban kezdődő viadalon. Debrecenben, a 124. országos úszóbajnokságon voltak, akik kőkeményen küzdöttek az aranyért, másoknak egy jó felkészülés volt a közelgő vb-re, de olyan is akadt, aki, mivel nem jutott be a válogatottkeretbe, a visszavonulását fontolgatta. Az Indexnek többen is elmondták, mit gondolnak a jelenlegi formájukról.