Nem csalás, nem ámítás: a budai Várban már elrajtolt a Giro

Az időszakos kiállítás bemutató sajtótájékoztatóján háromszoros embermagasságú, enyhén bizarr fotó fogadta az érkezőket. A fekete-fehér képen egy gyér hajú, vélhetően a negyvenes, ötvenes évekből való kerékpáros látható, amint a foga közé szorított gurtnival (?) húzza közlekedési eszköze kormányát.

Ez a legendás kerékpáros Fiorenzo Magni az 1956-os Girón – avatott be az ikonikus fotó keletkezésének körülményeibe Perényi Roland, a kiállítás egyik kurátora (a másik Balla Loránd, ő is ott volt a megnyitón). – Magni korábban háromszor megnyerte a körversenyt, az 1956-os Girón már majdnem 36 éves volt, ekkor indult utoljára az eseményen. Csakhogy a Grosseto és Livorno közötti 12. szakaszon hatalmasat bukott, és eltörte a bal kulcscsontját. Azonban nem adta fel, szorosan beköttette a karját, ám mivel hegymenetben így nem tudta elég erősen húzni a kormányt, a szerelője egy gumibelsőt kötött rá, Magni a végét a fogai közé kapta, és azzal húzva tudott rásegíteni a kormányzásra a 13. szakaszon. Ám néhány szakasszal később ismét bukott, most a felkarcsontját törte el, de ez sem szegte kedvét, és így, kettős töréssel is második tudott lenni.