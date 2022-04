Az éjszaka, amikor semmi sem ment mellé

14/14+1/1+4/4=33.

Meglehet, a matematikában nem stimmel ez az összeadás, a kosárlabdában azonban igen. Mezőnyből mind a 14 dobás sikeres, ebből egy tripla, továbbá valamennyi, szám szerint négy büntető is jó. Az összesen 33 pont, ennyit termelt CP3 – ahogy becézik a Suns 183 centis kosarasát –, aki egy hét múlva már a 37. születésnapját ünnepli.

CHRIS PAUL IS PERFECT! pic.twitter.com/gyWjxyzmLV — Phoenix Suns (@Suns) April 29, 2022

És, amint látható, egyszer sem hibázott.

Ilyesmire még nem volt példa a rájátszások történetében, az alapszakaszban is csak kétszer, a legendás Wilt Chamberlaintől, aki egyszer 16/16-ot, egy másik alkalommal 18/18-at produkált.

De a 216 centis óriás center volt, és kosarait szinte kizárólag zsákolásból érte el, Paul pedig irányító, és a középtávoli a specialitása.

Mondjuk, Paul valamennyi kosarára óriási szüksége volt a bajnoki címre áhítozó legutóbbi vesztes döntősnek. Félidőben még tíz ponttal, 58–48-ra vezetett a Pelicans, és végig tapadt ellenfelére, ráadásul a három és fél meccset kihagyó, sérülésből visszatérő szupersztárnak, Devin Bookernek ezúttal nem nagyon ment, 13 pontnál megállt. Ám Paul ott volt – 33 pontjához még hozzátett 5 lepattanót, 8 gólpasszt és 1 labdalopást is –, és ott volt a 213 centis center, DeAndre Ayton is, aki szintén nem nagyon hibázott, 10/12 volt a dobószázaléka, mindkét büntetőjét bevágta, 22 pontig jutott.

A mérkőzés után megható pillanatoknak lehettünk tanúi.

Willie Green, a Pelicans elsőéves edzője elsírta magát, miközben összeölelkezett az ellenfél játékosaival és szakvezetőivel.

Green fantasztikus munkát végzett, azok után, hogy tavaly november 22-én még 3 győzelem mellett 16 vereséggel állt a New Orleans, és semmi köze nem volt a playoffhoz, bevezette csapatát a rájátszásba, és ott is bőven megállta a helyét a bajnoki cím legnagyobb esélyesével szemben, csak 4–2-re maradt alul.

Úgy, hogy legjobbját, Zion Williamsont sérülés miatt mindvégig nélkülözni volt kénytelen.

Előzőleg az este folyamán a Philadelphia 76ers a második félidőben lemosta a pályáról a Toronto Raptors, 132–97-re győzött azok után, hogy a nagyszünetben csak egyetlen ponttal vezetett. Joel Embiid 33, Tyrese Maxey 25, James Harden 22 pontot szerzett, a veszteseknél Chris Boucher (25) és Pascal Siakam (24) lépte túl a 20 pontot. Mellesleg a Philly 4–2-re megnyerte a párharcot, és bejutott keleti főcsoport elődöntőjébe.

Végül még egy eredmény, ami még sohasem volt: Luka Dončić életében először bejutott a rájátszás második körébe a Dallas Mavericksszel. A texasiak a sorozat hatodik meccsén 98–96-ra legyőzték a Utaz Jazzt Salt Lake Cityben, ezzel 4–2-re hozták a párharcot. A Jazz 2011 óta, amikor bajnokságot nyert, most először jutott túl a playoff első körén. Dončić 24 pontot, 9 lepattanót, 8 gólpasszt, 2-2 labdalopást és blokkot termelt, Jalen Brunson is 24 pontig jutott. Az utolsó másodpercben Bojan Bogdanović, a Jazz horvát sztárja tiszta helyzetből próbálkozott hármassal, ha bemegy, 99–98-ra nyer a házigazda, és jöhet a hetedik meccs.

De a labda lepattant a gyűrűről…

A legaranyosabb pillanat a lefújás után jött el, Luka nyilatkozott a TNT riporterének, így: „In the first half we were just bullshitting… sorry, I am tired.”

Magyarul:

Az első félidőben csak sz.rakodtunk… elnézést, fáradt vagyok.

Elnézték neki.

(Borítókép: Chris Paul (3), a Phoenix Suns játékosa a New Orleans ellen 2022. április 28-án. Fotó: Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP)