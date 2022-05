Alulról szervál a magyar startup, mint egykoron Michael Chang

A Magyar Tenisz Szövetség által rendezett újabb háttérbeszélgetésen az elmúlt időszakban sikert sikerre halmozó Valkusz Máté kijelentette, „fontos heteken van túl, karrierje legjobb formájában játszik”. Ráadásul mindez eredménnyel is zárul, hiszen egy 25 ezres ITF-viadal megnyerését követően valamennyi Challenger-viadalon, ahol elindult, nemcsak felkerült a főtáblára, de a negyeddöntőig, valamint az utóbbi kettőn már az elődöntőig is eljutott.

Ezek a versenyek 120 világranglistapontot hoztak a konyhára, amivel a 460. helyről egészen a 264. pozícióig jutottam előre. Egyre jobban rangsorolt játékosokat tudtam legyőzni, sőt, a legutóbbi osztrák tornán megszereztem az első győzelmemet egy top 100-as, az ausztrál John Millman ellen – fogalmazott a 23 éves játékos.

A sérülékeny teniszező ezen a viadalon ismét meghúzta a hasfalát, így az elődöntő második játszmájában ismételten elő kellett vennie a már-már védjegyévé váló alsó adogatását. Ahogy a holtfáradt Michael Chang tette 1989. május 31-én az Ivan Lendl elleni Roland Garros-döntőben. (Amit meg is nyert, a sportág történetének egyik legnagyobb szenzációját okozva ezzel.)

Fű, siker, motiváció

Máté nem titkolja, ezek az alsó tenyeres pörgetett szervák sokszor meglepik az ellenfeleket. A sérülése, úgy tűnik, a múlté, és a jövő héten egy olasz Challenger-versenyen áll rajthoz a feltörekvő magyar fiatalember – startup, ahogy az üzleti életben mondják –, ahol már a 3. kiemelt lesz.

Fontos a jó szereplés, mivel 1-2 hete maradt arra, hogy valóra váltsa nagy álmát, és odaérjen az év harmadik Grand Slam-tornájának, Wimbledonnak a selejtezőtáblájára. Ehhez pedig legalább a 220. helyig kellene előre lépnie a világranglistán. A fűborítás nem lenne ismeretlen számára, hiszen 2016-ban egy bizonyos Denis Shapovalov ellen játszott junior negyeddöntőt a tenisz Mekkájában.

Mindent ennek rendelek most alá, ráadásul fejben jobban megértem, jobban szomjazom a sikert, hiszen eddig a kisebb versenyeken, úgymond, a kispadon ültem. Nem titok, nem motivált már, hogy kisebb versenyeken kellett indulnom, de hatalmas a belső motivációm, hisz tudom, mire vagyok és lehetek képes – folytatta Valkusz.

Tizennyolc évesen világelső volt a juniorok között, és azt látja, hogy az akkori rangsor legjobb 10 játékosa ma már ott van a top 100-ban. Abban, hogy ő eddig ezzel adós maradt, nagy szerepet játszott a rengeteg sérülése. Wimbledonnal kapcsolatban elárulta, a füves pálya gyorsabb játékot igényel, másképp kell helyezni a szervákat, de például „egy nyeséssel is lehet bántani az ellenfelet”.

Rafael Nadal is kedvenc

A huszonhárom éves játékos úgy véli, minden teniszező azért játszik, hogy a Grand Slam-tornákon ott lehessen, hiszen ezen nyerhető a legtöbb pénzdíj is, és a legtöbb a pontszerzési lehetőség. Éppen ezért az összes Grand Slamen ott akar lenni, és úgy gondolja, hogy a top 150-et is el tudja érni, akár még az év végéig is.

Nem titok, Roger Federer a kedvence, a könnyed és elegáns játéka miatt, ám mostanra „nadalosabb lett”, mert több munkát rak bele a teniszébe, szinte robotként dolgozik a pályán. Viszont Novak Djokovicsot nem szereti, elsősorban a viselkedése miatt.

Nem titkolja, nem volt boldog, amikor kiderült, hogy barátjával, Piros Zsomborral játszik a spliti torna elődöntőjében, de bízik abban, hogy ha legközelebb összekerülnek, sikerül majd visszavágnia. Mindkettőjüknek immár barátnője van, akik ráadásul el is kísérték őket a horvátországi versenyre, és úgy véli, ez jelentős pluszt ad a teljesítményükhöz.

A közösségi oldalakon érkező kommentek egyáltalán nem foglalkoztatják, de ha van ideje, néha vicces válaszokat ír rájuk. Nem titkolja, időnként kaszinókba is ellátogat, de a szabadideje jelentős részét a barátnőjével tölti.

Az kevésbé kockázatos...

(Borítókép: Valkusz Máté játszik a cseh Jíri Vesely ellen a tenisz Davis-kupa Magyarország–Csehország osztályozóján a Lurdy Ház parkolójában felállított teniszpályán 2018. szeptember 16-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)