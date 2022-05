17 éves támadó is Marco Rossi keretében

Magyarország a labdarúgó Nemzetek Ligája A osztályában, azon belül is a 3. csoportban szerepel a legutóbbi Európa-bajnokság két döntőse, Olaszország és Anglia, valamint a 2014-es világbajnok Németország társaságában. Júniusban tíz nap leforgása alatt négy mérkőzés vár a mieinkre, az alábbi program szerint:

Június 4., Puskás Aréna: Magyarország–Anglia (zárt kapuk mögött)

Június 7., Cesena: Olaszország–Magyarország

Június 11., Puskás Aréna: Magyarország–Németország

Június 14., Wolverhampton: Anglia–Magyarország

Marco Rossi szövetségi kapitány pénteken kihirdette keretét a fenti négy mérkőzésre. A névsor a következő:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

Védők: Bolla Bendegúz (Grasshoppers – Svájc), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Mol Fehérvár FC), Kecskés Ákos (FK Nyizsnyij Novgorod – Oroszország), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Spandler Csaba (Puskás Akadémia FC), Szalai Attila (Fenerbahce – Törökország)

Középpályások: Baráth Péter (Debreceni VSC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Kleinheisler László (NK Osijek – Horvátország), Nagy Ádám (Pisa – Olaszország), Loic Nego (Mol Fehérvár FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Barnsley FC – Anglia), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – Németország), Vécsei Bálint (Ferencváros)

Támadók: Ádám Martin (Paksi FC), Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), Sallói Dániel (Sporting Kansas City – Egyesült Államok), Schön Szabolcs (FC Dallas – Egyesült Államok), Szalai Ádám (FC Basel – Svájc), Vancsa Zalán (MTK Budapest)

„Nincsenek nagy meglepetések – kezdte Rossi a magyarázatot. – Schön Szabolcs továbbra is az A-válogatott keretének tagja, ugyanakkor klubjában nagyon kevés játéklehetőséghez jut. Arra a következtetésre jutottunk, hogy azzal tudunk neki és ezáltal a válogatottnak is segíteni, ha az U21-es válogatott mérkőzésén Németország ellen bevetjük, hogy a lehető legtöbbet gyarapodjanak a játékpercei, majd ezt követően térjen vissza hozzánk. Vancsa Zalánnak is szüksége van a játékpercekre. Egyértelmű, hogy a válogatott szempontjából nagyon fontos tehetség, aki stabil kerettaggá válhat, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy klubjában az eddigieknél többet játsszon. Bár Zalán még nem játszott az U21-es csapatban, de továbbra is szeretnénk újabb és újabb fiatal, főként U21-es játékosoknak lehetőséget adni az A-válogatott keretében. Gera Zoltán és stábja munkája nagymértékben hozzájárul az A-válogatott eredményeihez is, ez pedig nagyon fontos, hiszen a lehető legjobb eredmények elérése mellett a jövő csapatát is folyamatosan építenünk kell.”

A továbbiakban Rossi mosolyogva említette, hogy a szurkolók folyton megkérdezik, XY miért lett kerettag, Z pedig miért nem.

Magyarországon milliók értenek a futballhoz, és én ezt elfogadom, de a szurkolók is fogadják el, hogy én már tíz éve dolgozom Magyarországon, minden játékost ismerek, vagy én, vagy a segítőim, még az ifjúságiakat is. És azok, akik megbíznak bennem, azok ezt tudják

– hangsúlyozta.

Rossi sajnálkozva említette, hogy Varga Kevint azért nem tudta meghívni, mert svájci klubjában nem jut játéklehetőséghez, pedig a tudása alapján számított volna a szélsőre. A kivétel ebből a szempontból Schön Szabolcs, mert bár ő sem játszik, de kihagyhatatlan.

Rossit megkérdezték, vajon fog-e védeni a legutóbb Észak-Írország ellen pazar teljesítményt nyújtó Dibusz Dénes.

A soron következő négy meccsből kettőn-kettőn fog védeni Dibusz és Gulácsi Péter is. Mindketten megérdemlik, fantasztikus kapusok, bízom bennük. Van hierarchia, főleg a kapusoknál, de most mindketten rászolgálnak a bizalomra, mint ahogy Szappanos Péter is

– mondta Rossi.

Gulácsi Willi Orbánnal együtt fárasztó idény végén érkezik, tette hozzá a kapitány, Szoboszlai Dominik kevesebbet játszott a Lipcsében.

Rossi arról is beszélt, hogy sajnos kicsi a mozgástere, szűk a merítése, nem tud messzire előretekinteni, tulajdonképpen egyik meccsről a másikra él, mindegyikre úgy készül, hogy az lesz az utolsó találkozója a válogatott élén. A magyar futballnak veretes a múltja, ezért a szurkolók mindig eredményt várnak, az edzőnek nincs módja a kísérletezésre.

Rossinak egyébként, ha végigcsinálja ezt a négyes sorozatot, 45 mérkőzése lesz a válogatott kispadján, amivel az örökrangsor negyedik helyére kerül, holtversenyben Bicskei Bertalannal, Baróti Lajos, Sebes Gusztáv és Mészöly Kálmán mögé.

A kapitány elmondta, hogy játékosként sohasem volt alkalma az olasz himnuszt hallgatni, most június 7-én, Cesenában ez megadatik neki.

Énekelni fogom az olasz himnuszt, de a magyart is!

– ígérte a Míster.

Vancsáról elmondta, nem kell Guardiolának vagy Kloppnak lenni ahhoz, hogy lássuk, mekkora tehetség – kár, hogy viszonylag keveset játszott a klubjában.

Beválogatásával üzenetet küldök mindenkinek: gondoskodnunk kell a jövőről is, nem csak a jelenről. A jövő a fiataloké, figyeljük és játszassuk őket!

Ádám Martinról megemlítette, hogy a bajnokságban 31 gólnál tartó paksi center nincs kirobbanó formában, ahogy ez a Magyar Kupa-döntőn is megmutatkozott, de a 31 gól, az 31 gól. Ádám most külföldre szerződik, a magyarnál nívósabb bajnokságban nyilván felszedi azokat a tulajdonságokat, amelyek a nemzetközi porondon szükségesek a sikerhez.

Végezetül kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy hány ponttal lenne elégedett a négyes széria után.

Ha tavaly azt kérdezik, beérem-e két ponttal az Eb-n, biztos, hogy igent mondok. Mégis keserű szájízzel álltam fel a kispadról Goretzka egyenlítő gólja után a németek elleni mérkőzésen Münchenben. Most azzal lennék elégedett, ha úgy érezném magam, olyan büszkén, mint tavaly az Eb után.

A válogatott keret 23-án kezdi meg a közös edzéseket a hazai játékosokkal, majd 30-án már a légiósok is csatlakoznak.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)