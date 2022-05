Belehaltak a győzelembe: hazai sikere ellenére kiesett az MTK

Lehetetlen küldetés várt az MTK-ra a labdarúgó NB I 33., utolsó fordulójában. Nemcsak hogy győzniük kellett a kék-fehéreknek a bennmaradáshoz, de még a Honvéd felcsúti vereségére is szükség volt Futács Márkóék üdvösségéhez. A saját házi feladatukat teljesítették a kékek, de ami nem rajtuk múlt, azon nem változtathattak. A Honvéd is győzött, és így az MTK búcsúzott az élvonaltól.

Szokatlan látvány fogadta az újságírót vasárnap délután fél négykor: szép számmal csoportosultak a szurkolók az Új Hidegkuti Nándor Stadion bejáratánál, és sokan körbeállták Sándor Csikar ikonikus szobrát is, mintha csak lélekben búcsúznának az NB I-től; hiszen kisebbfajta csodára volt szükségük a tabella 11. helyén, a 10. Honvédtól kétpontnyi hátrányban lévő kék-fehéreknek a bennmaradáshoz. Egy biztos: győznie kellett az MTK-nak a Debrecen ellen az utolsó, 33. fordulóban, és mindenfajta matekozásnak – az egy időben kezdődött Honvéd–Puskás Akadémia mérkőzés történései vizslatásának – csak a három pont begyűjtése esetén volt értelme.

A kezdő sípszót megelőző pénzfeldobásnál Dzsudzsák Balázs, a vendégek csapatkapitánya mosolyogva választott, mintha már nem is emlékezne arra, hogy tavaly nyáron hiába ajánlotta fel szolgálatait a Hungária körúton, a fővárosiak nem tartották igényt rá. Mindenesetre az első lövést a 108-szoros válogatott szélső küldte kapu felé, de a labda jócskán elkerülte a jobb sarkot.

A másik kapunál Mezei Szabolcs szabadrúgása után alakult ki helyzet, de Karakó Ferenc játékvezető befújta a lest.

A 8. percben Futács előtt adódott gólszerzési esély, de a colos center előzőleg faultolt. A 22. percben hazai szabadrúgást követően Gróf Dávid a labda mellé nyúlt, de a Loki kapusának szerencséjére Szlobodan Rajkovics, az MTK előrehúzódó hátvédje is tévedett. A nagy melegben egyik csapat sem kockáztatott, pedig a házigazdára ráfért volna.

A vendégszurkolók kórusban emlegették az NB II-t, ami felettébb rosszulesett a hazai rajongóknak.

Rosszulesett, de ez volt a realitás, tudniillik Felcsúton a Honvéd már a 15. percben 2–0-ra vezetett a második helyen álló Puskás Akadémia otthonában. Fura eredmény, de hát az NB I-ben bármi megeshet, gondoljunk csak az MTK múlt heti 3–0-s győzelmére a Groupama Arénában.

Fél óra múltán Futács nehéz szögből bombázott, Gróf szépen védett. Ezután Joan Carrillo, a Loki katalán edzője elküldte melegíteni a cserejátékosait, mintha nem lenne amúgy is melegük...

Futácsnak nagyon mentek a lesgólok, a 41. percben rúgott még egyet.

Aztán a 45. percben felforrósodott a hangulat. Előbb Artyom Favorov szépített Felcsúton, majd Rajkovics végre lőtt egy szabályos gólt is, méghozzá csodaszépet:

Mezei szabadrúgásból a hátvéd lábára ívelt, aki kapásból bebombázta a labdát Gróf hóna alatt, 1–0.

Megkezdődött a második félidő, és 18 másodperc elteltével majdnem növelte előnyét az MTK. Mezei remekül ugratta ki Futácsot, de Gróf kifutva tisztázott. Az 50. percben megint Mezei szabadrúgása után alakult ki forró szituáció a Loki kapuja előtt, Vancsa Zalán fejelte középre a labdát, de Dorian Babunszki a gólvonalról mentett. A Debrecen mintha a pályán sem lett volna.

Az 53. percben Futács nagyon csúnyán mellbe rúgta Grófot, a bírótól megkapta a jogos sárgát, a debreceni szurkolóktól pedig egy olyan üzenetet, amit most ezen a helyen nem idézhetünk.

5 Galéria: Belehaltak a győzelembe: hazai sikere ellenére kiesett az MTK Galéria: Belehaltak a győzelembe: hazai sikere ellenére kiesett az MTK (Fotó: Kovács Anikó / MTI)

Mit hagyott ki Varju Benedek az 58. percben! Egy Miknyóczki által középre gurított labdát teljesen tiszta helyzetben rosszul talált el, és odalett a helyzet.

A 62. percben tizenegyeshez jutott az MTK. Röpke ivószünet után Futács állította le a labdát, és ballal a jobb sarokba lőtt, 2–0.

A vendégszurkolók nem kaptak szívgörcsöt, ehelyett kórusban tovább piszkálták a győzelemre álló hazaiakat: „Úgyis kiestek! Úgyis kiestek!”

A 85. percben még Kusnyír Eriket kiállították második sárgájával, de ez már nem osztott, nem szorzott.

A hajrában ellaposodott a játék, a Loki beletörődött a vereségbe, az MTK pedig a győzelembe, amelynél keserűbbet nehéz lenne elképzelni, hiszen ezzel a 2–0-val is kiestek a kék-fehérek. Sőt a 3–0-val is, merthogy Felcsúton nem változott az állás, 2–1-re győzött a Honvéd, és ezzel megkapaszkodott az élvonalban. A 92. percben Ylber Ramadani állította be a 3–0-s végeredményt az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Megjegyezzük, ha csak megközelítőleg úgy futballozott volna az MTK az első 31 fordulóban, mint az utolsó kettőben – amikor egyformán 3–0-ra megverte a bajnok Fradit és a Debrecent –, akkor most nem kellene készülnie az NB II purgatóriumára.

A 23-szoros bajnok MTK 1982, 1995, 2012, 2018 és 2020 után hatodszor esett ki a legfelső osztályból, vigasztalásul szolgáljon, hogy mindannyiszor azonnal vissza is került, már az első nekifutásra. Ellentétben például hasonlóan nagy múltú sorstársaival, a Ferencvárossal és a Vasassal.

Labdarúgó NB I, 33. forduló:

MTK–Debreceni VSC 3–0 (1–0)

Gólok: Rajkovics (45.), Futács (64., 11-esből), Ramadani (92.)

A mérkőzés után nyilatkoztak a szakvezetők.

Joan Carrillo, a Debrecen edzője:

Gratulálok az MTK-nak. Aránylag jók kezdtünk, de 30 perc után sok labdát vesztettünk, szép támadásokat vezetett az MTK. Jó beadások érkeztek a kapunk elé. A hetedik helyezés nem rossz, bár ma nem játszottunk jól. Most a pihenés következik, és kielemezzük az elmúlt esztendő történéseit, aztán rákanyarodunk az új bajnokságra.

Nem értek egyet azzal, hogy a csapat már vakáción lett volna, nem játszottunk rosszul, de ami az edzéseken sikerült, az most nem.

A cél a bentmaradás volt, ezt sikerült elérnünk. A vezetőség látja, hogy milyen problémákat kell megoldani.

Tőzsér Dániellel, a sportigazgatóval nincs semmi problémám, keményen dolgozik, megpróbál jól élni a lehetőségeivel. Hogy a pozícióm veszélyben lenne? Most még én vagyok az edző, de lehet, hogy amikor kilépek ebből a szobából, akkor már nem én leszek. Vagy éppen kaphatok egy ajánlatot a Real Madridtól, és azon elgondolkozom… A szurkolókat nagyon tisztelem, sokszor erőt adnak a csapatnak, persze a véleményünk olykor nem egyezik.

Futáccsal együtt dolgoztam Horvátországban, akkor gólkirály is lett. Az ilyen játékosok sajnos ritkák. Persze, szeretnénk igazolni játékosokat, jó játékosokat, de most nem mondok neveket, mert akkor az illetőnek azonnal felmenne az ára.

Horváth Dávid, az MTK edzője:

Nehéz értékelni ezt a mérkőzést annak tudatában, hogy kiestünk. Mindenesetre próbáltuk függetleníteni magunkat a felcsúti történésektől. A játékosok tartották magukat a megbeszéltekhez. Szerencsére már az első félidőben vezetést szereztünk, nem kellett sokat kockáztatnunk szünet után. Az utolsó négy fordulóban irányítottam a csapatot, köszönet ezért. Nehéz helyzetben vettem át a csapatot, sikerült tíz pontot szereznünk, aztán még a végén esélyünk is volt a bennmaradásra. Sajnos, a bajnokság nem négy, hanem 33 fordulóból áll. Tudtuk, hogy a Honvéd Felcsúton már a 15. percben 2-0-ra vezetést szerzett, és a második félidőben folyamatosan tudta a kispad a felcsúti állást. Az utolsó négy fordulóban mentáltréner és pszichológus segítségét is igénybe vettük, komoly felmérések, adatelemzés alapján állítottam össze a csapatot, és az be is vált. Hogyan tovább? Én örülök, hogy az MTK U19-es csapatát edzhetem...

Vancsa Zalán, az MTK 17 éves válogatott kerettag fiatalja:

Sajnos, a 33 forduló alapján nem érdemeltünk bennmaradást. A behívó a válogatottba óriási motivációt jelent. A válogatottban az U21-esekkel fogok egyelőre játszani. 11 éves korom óta itt nevelkedtem, ez a klub többet adott nekem, mint csak a szakmai dolgok. Nagyon szép emlékeim maradtak, még úgy is, hogy kiestünk.

(Borítókép: A debreceni Dzsudzsák Balázs (j) és Branislav Sluka, az MTK játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában játszott MTK Budapest–Debreceni VSC mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2022. május 15-én. Fotó: Kovács Anikó / MTI)