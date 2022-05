Már 24 évesen belépne a nyolcvanasok klubjába

Halász Bence nagyon büszke arra, hogy az idei Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj csúcskategóriás egynapos viadalt beharangozó sajtótájékoztatón a nevét a Székesfehérvárra érkező sztárversenyzőkkel – amilyen például a svéd Armand Duplantis, az amerikai Ryan Crouser és az olasz Gianmarco Tamberi – együtt említették. Ennek az elismerésnek az üzenete már az elmúlt hétvégi csapatbajnoki elődöntőben is extra motivációt jelentett a még mindig a fiatal kalapácsvetők közé tartozó magyar dobóatléta számára.

Bizalom és biztatás

„Ilyen elismerést és előlegezett bizalmat illik meghálálni, és ez a szándék is közrejátszott abban, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott sorozatra építve 78,72 métert sikerült dobnom az országos csapatbajnokság győri elődöntőjében. Nem adtam ki magamból mindent, sok még a tartalékom, és ezt a közelgő eugene-i világbajnokságon, a müncheni Európa-bajnokságon, nemkülönben az augusztus 8-i Gyulai Memorial nemzetközi versenyen is bizonyítani szeretném” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a Dobó SE 24 esztendős „frontembere”, aki 2019-ben a dohai vb-n léphetett fel a dobogó harmadik fokára, egy évvel korábban pedig a berlini Európa-bajnokságon.

A nagy küzdők közé tartozó és elképesztően erős Halásznak tavaly nem volt igazán jó versenyévadja. Januárban megműtötték a térdét, ami közben kiderült, hogy több a sebészek dolga, mint amire számítottak, ráadásul a felkészülését megnehezítő és továbbra is gyakran jelentkező ízületi fájdalmai az egész évben kisebb-nagyobb gondot okoztak a számára. Lelki sérülése is volt: hiába küzdött, Tokióban nem jutott az olimpiai döntőbe, a 75,39 méteres legjobbja csak a 14. helyhez volt elegendő.

A felső határokat feszegeti

„A javítás és a bizonyítás szándéka is forr bennem, tudom, hogy az elmúlt évben történteket sürgősen feledtetnem kell” – folytatta Bence, akinek két éve már csak 12 centiméter hiányzott ahhoz, hogy beléphessen a „nyolcvanasok klubjába”. „Minden eddiginél keményebb és intenzívebb volt a felkészülésem két hónapja, bátran jelenthetem ki, hogy amennyit a dél-afrikai és a tatai edzőtáborokban dolgoztam, azzal az erőfeszítéssel már a teljesítőképességem jelenlegi felső határát feszegettem. Erre az edzésadagra már nem lehet rátenni néhány lapáttal, legfeljebb csak másképpen elosztani a heti terhelést. Amit meg is tettünk, amikor úgy döntöttünk, hogy hétfőn és csütörtökön a szokásos kettő helyett csak egy edzésnek kell nekifeszülni, azok viszont 3,5-4 órás hosszúságúak.”

Bence vasárnapi ígéretes, 78,72 méteres eredményéről még annyit, hogy azzal a tokiói olimpián hatodik, tehát pontszerző lehetett volna, de ez nem jelenthet vigaszt a szombathelyi válogatott versenyzőnek, mert a tavaly lezárt jegyzőkönyvbe ennél három méternél is gyengébb eredmény került. Az viszont valóban biztató, és az eddig elvégzett munka mennyiségét és minőségét minősíti, hogy a győri nagy dobása lényegesen jobb volt, mint amilyen az idei világbajnokság 77,50 méteres nevezési szintje.

Előre a 80 méterért

„Az erőm már megvan a nagy célok eléréshez, a technikám is szépen összeállt, ezenkívül az sem mellékes, hogy vasárnap csak egyszer léptem ki, és még a legrosszabb dobásom is nagyobb volt 77 méternél. Van viszont hova fejlődni, de semmiképpen sem szabad megriadni attól, hogy az olimpiai aranyérmes lengyel Wojciech Nowicki nemrégiben a kenyai nemzetközi versenyen előállt egy tekintélyt parancsoló 81,43-mal, amivel nagyon közel került a 82,52 méteres egyéni rekordjához. Nekem most az a célom, hogy a 2022-es esztendő már az én első 80 méternél jobb eredményemről is szóljon, ami egy lélektani határ átlépését is jelentheti a számomra. Ha minden úgy halad előre, ahogy mostanáig, lesz keresnivalóm a eugene-i világbajnokságon, de a mércét a legmagasabbra a müncheni Európa-bajnokságon állítanám magam elé. Fontos ez az év a számomra, mert előretekintve egyre inkább foglalkoztat a jövő évi budapesti világbajnokság, ahol a hazai közönség biztatása minden magyar atléta számára sokat, sőt nagyon sokat jelenthet” – mondta befejezésül Halász Bence, akinek az útját szombathelyi mesterei, a Németh fivérek egyengetik.

(Borítókép: Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntőjében a székesfehérvári Gyulai István Memorial nemzetközi atlétikai versenyen 2021. július 5-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)