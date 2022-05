Van Gerwen nyerni akar, Phil Taylor imádja Budapestet

Kedden este a budapesti MVM Dome-ban rendezik a Hungarian Darts Show-t, amelyen olyan legendák is tábla elé lépnek, mint a 16-szoros világbajnok Phil Taylor, valamint az ötszörös győztes Raymond van Barneveld, a jelenlegi klasszisokat pedig Michael van Gerwen és Gerwyn Price képviseli.

Az eseményt megelőző hétfői sajtótájékoztatón a „The Power”, vagyis Taylor elmondta: boldogan tapasztalja azt a szeretetet és lelkesedést, amely Magyarországon a dartsot övezi.

Amióta leszálltunk a repülőről, és a szállásunkra utaztunk, rendkívüli bánásmódban van részünk, ezúton is köszönöm a PDC-nek [a professzionális dartsszervezet – a szerk.] és a szervezőknek, hogy itt lehetek. Imádom Budapestet, csodálatos város, és a holnapi verseny miatt is izgatott vagyok.

Nagyon fontosak az ehhez hasonló rendezvények, hiszen ez is hozzájárul a sportág népszerűsítéséhez, amelyben már évtizedek óta próbálok tevékeny részt vállalni.”

A legendás játékos viccesen megjegyezte: azt hitte, hogy visszavonulása után megszűnik a profi darts, de hétről hétre örömmel figyeli a mostani versenyeket és az „utódjait”, akik továbbviszik az örökségét.

A háromszoros világbajnok Michael van Gerwen kiemelte: már az előző évi budapesti European Touron is megtapasztalta, mennyire lelkesek a magyar szurkolók, és mivel ezúttal nem a versenyzésen, hanem a szórakoztatáson lesz a hangsúly, biztos a nagyszerű hangulatban.

Nem fogják megbánni, fantasztikus esténk lesz. Persze egyvalami nem változik, én mindig nyerni akarok!

– mondta a 33 éves holland.

A két sztárt arról is kérdezték, hogyan tudják kizárni komoly tornákon a több tízezres közönség zaját. Taylor és Gerwen is egyetértett abban, hogy teljesen kizárni nem lehet az atmoszférát, éppen azon van a hangsúly, hogy ki tud ennek ellenére nyugodt maradni, és az adrenalintól, valamint a közönségtől fűtve is koncentrált maradni.

„Ez a képesség dönt, hogy ki a jók között ki a legjobb” – mondta MVG, míg Taylor a humoránál maradva annyival egészítette ki: ahogy nőttek a pénznyeremények és a versenyek díjazása, azzal egyenes arányosan nőtt benne is a motiváció és a koncentráció.

Az eseményen részt vett a darts hangja, vagyis Russ Bray is, aki az Index kérdésére elmondta: immáron harmadszor jár Budapesten, de mindig lenyűgözi a magyar főváros. Ezt követően arról kérdeztük, mennyire tud pártatlan maradni a versenyeken, hiszen köztudottan jó viszonyt ápol a játékosokkal.

„Amint fellépek a színpadra, mindent ki kell zárnom, és csak a mérkőzésre koncentrálok.

Hogy van-e kedvenc játékosom? Igen, mindenki! 26 éve vagyok ebben a világban, szerencsére a hangom egy olyan adottság, amely segített benne.

De már látom az utódokat, nagyon sok a tehetséges szpíker, így nem féltem a szakmát, ha esetleg úgy döntök, hogy visszavonulok.”

Az egyéni meccsek mellett páros versenyeket is rendeznek, ahol ismert magyar csapattársakkal lépnek majd tábla elé a dartsvilág sztárjai. Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Gerwyn Price oldalán játszik majd, Taylor párja Gianni Annoni lesz, Van Gerwené az énekes Freddie, míg Raymond van Barnevald Torghelle Sándorral próbál meg győzelmet aratni.

A darts magyarországi felemelkedésében elévülhetetlen érdemei vannak Ziegenhám Medárdnak, akit a Sport TV közvetítései során szakkommentátorként, most pedig az esemény egyik főszervezőjeként segíti a sportág népszerűsítését.

„Bízom benne, hogy rengeteget jelent majd ez az esemény hazánknak, számomra ez most a non plus ultra.

Az ,hogy egy ekkora legenda Budapesten játszik majd, szinte hihetetlen, óriási dolog. Már-már azt is mondhatnám, hogy ennél feljebb nincs, de persze azon leszünk, hogy mindig túlszárnyaljuk magunkat.

A közönség most jobban megismerheti őt és a többi sztárt is, kevésbé lesz feszült a helyzet, mint egy éles versenyen, de persze az sem lep majd meg, ha az egyéni megmérettetésen repkedni fognak a 180-ak.”

Takács Péter, a Darts Event Kft. ügyvezetője, az esemény főszervezője elmondta: a darts ünnepére készülnek.

Ez egy fergeteges buli lesz, a célunk, hogy a játékosokat kicsit közelebb hozzuk a közönséghez, és együtt ünnepeljünk. Óriási bulihangulat, önfeledt szórakozás az egész család számára.

A szervezők a sajtótájékoztatón egymillió forintos csekket adtak a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet javára.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)