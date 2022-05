Gyönyörű környezetben, a Rukkel-tó partján várják a futás szerelmeseit

A verseny érdekessége, hogy nem a szokásos 5 km, 10 km, 21 km vagy maratoni távokon indulhatnak a nevezők, hanem mérföldekben mérik a versenyszámokat.

A Rukkel-tó körbefutása éppen egy mérföld, így nem is volt kérdés, hogy mi lesz a rendezvény fő vezérvonala.

A RUN GUIDE Budapest szervezői csapata mindig igyekszik valami újdonságot, valami pluszt bele vinni a sportrendezvényeikbe, hogy minél maradandóbb élményt szerezzen mindenki számára. Négy egyéni és két váltó versenyszámot álmodtunk meg. Az egyedül futók 1 mérföldön, 2 mérföldön, 1+2 mérföldön és 7 mérföldön próbálhatják ki magukat, míg a csapatban teljesítők 2x7 mérföld, illetve 4x1 mérföld váltókban mérhetik össze a tudásukat

– áll a közleményben.

Az újító versenyszámok mellett készülnek érdekes és izgalmas kiegészítő programokkal is, hogy a futók mellett a kísérők és a szurkolók is jól érezzék magukat. Lesz közös bemelegítés a rajtok előtt, és lesz közös nyújtás is a futamok után. A rajtok között egy élő Rockabilly duo fogja szórakoztatni a közönséget, de lesz egy igazán motiváló sporttal kapcsolatos előadás is.

Bővebb információt a szervezők Facebook-oldalán olvashatnak!