És akkor Mirának jött az isteni sugallat

Hétkor már tudunk beszélni!

Szimcsák Mira postafordultával már reagált is Messenger-üzenetünkre, pedig alig ért még célba a szardíniai Algheróban, élete első Európa-kupa versenyén. De hát mikor legyen előzékeny az ember, ha nem akkor, amikor pályafutása addigi legfényesebb sikerét aratja?! Mert bizony az, hogy valaki 18 évesen megnyeri élete első nyílt vízi Ek-versenyét, az nem megszokott ebben a szakágban, amely az öreg, tapasztalt, minden hájjal megkent „rozmárok” sajátja.

A LEN Nyíltvízi Európa-kupa harmadik állomását Algheróban, Szardínia szigetén rendezték. Szimcsák Mira, a 18 esztendős magyar tehetség élete első Ek-viadalán két jóval rutinosabb vetélytársat, köztük az olaszok kilencszeres Európa-bajnokát, Rachele Brunit előzte meg úgy a célban, hogy hármuk között mindössze 0,1 másodperc volt a különbség.

Végigvert mindenki mindenkit, iszonyatos dulakodás folyt a vízben, így teljesen együtt haladt a mezőny. Mirának – ahogy elárulta – egyetlen terve volt, végig Olasz Anna mögött menni, úgy gondolkodott, ha az sikerül, akkor biztos jó helyen fog végezni. Nos, jó helyen végzett, ennél jobb helyen már nem is lehet...

Mira a képen középen, napszemüvegben, ahogy fogja a táblát.

„Nagyon nagy verekedés volt, végig együtt haladt a mezőny – mondta az óbudai Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium 11. osztályos diákja az Indexnek. – Nyolc kilométernél nél volt egy iramváltás, akkor elhúztunk a mezőnytől. Olasz Anna mögött úsztam, ez volt a versenytaktikám, aztán, magam sem tudom, hogyan, egyszer csak elöl találtam magam. Mintha isteni sugallatot hallottam volna, belehúztam, és bevillant, hogy ha már kilenc és fél kilométert végigszenvedtem, akkor meg kéne nyerni ezt a versenyt. Nem volt itt semmilyen begyakorolt taktika, ösztönből úsztam, és sikerült! ”

Mira kicsit hidegnek találta a hivatalosan 21 fokos vizet, ami azonban a valóságban jóval hűvösebb volt. „Úsztam én már ennél hidegebb vízben is, például tavaly ilyenkor a Lupa-tóban a hazai Európa-bajnokságon vagy Dohában – említette. – Igen, Dohában, mert ott meg februárban kellett versenyeznünk, és olyankor még Katarban is hideg a tenger.”

Persze Mira nem a semmiből érkezett a dobogó tetejére, korosztályában már mindent megnyert, amit meg lehet nyerni, de a felnőtt Európa-kupa azért más kávéház.

Sajnos, a hazai rendezésű világbajnokságon nem leszek ott a magyar csapatban, mert a kvalifikáció már korábban lezárult, de azért nem szomorkodom, hiszen két hét múlva Setúbalban indulok a junior Európa-bajnokságon. Azon a versenyen, amit korábban már egyszer megnyertem, és egyszer ezüstérmes is voltam. Jó lett volna a hazai közönség előtt úszni a világbajnokságon, de ez van, lesz még erre lehetőségem, amilyen sok versenyt rendezünk.

Mira magyar-angol két tanítási nyelvű osztályba jár, de spanyolt is tanul a Kőrösiben. Már ha nem edz a Tüskeuszodában.

„Reggel is teljesítünk nyolc kilométert, meg este is a medencében. Tizenhat kilométer a napi adagunk – mondta Mira. – Nem mondom, hogy nem unalmas egy kicsit, de hát valamit valamiért. Idén volt már egy thaiföldi és egy törökországi edzőtáborunk, nagyon sokat jelentett, hogy jó körülmények között készülhettem. Gellért Gábor, a szövetségi kapitány nagyon rendes velem, most is megdicsért, azt mondta, végre elhittem, hogy tudok nyerni. Cseppet sem neheztelt azért, hogy legyőztem a tanítványát, Olasz Annát, akire amúgy is felnézek, végül is egy olimpiai negyedik helyezettről beszélünk. Együtt edzek Annával, és nagyon boldog vagyok, hogy már tudom vele tartani a lépést.”

Sőt, ha úgy adódik, már meg is előzi...

(Borítókép: Vas Luca (b) és Szimcsák Mira a női nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyének rajtja előtt a vizes Európa-bajnokságon a budakalászi Lupa-tavon 2021. május 12-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)