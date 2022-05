Ezért maradt Párizsban a világ legjobb futballistája

Szombaton Kylian Mbappé szerződéshosszabbítása még az ukrajnai háború híreit is háttérbe szorította a világsajtóban. Nem csoda, ha lehet hinni az információknak, a futballtörténelem legnagyobb összegű kontraktusáról beszélünk. A spanyol lapok roppant tárgyilagos elemzései azonban rávilágítanak, hogy itt nemcsak az anyagiak döntöttek, hanem a 23 éves megasztár érzelmei is.

Ahogy az Index szombaton megírta, Párizsban bejelentették, hogy Kylian Mbappé, a klub világsztárja 2025 júniusáig meghosszabbította szerződését az egyesületnél, ahová 2017. augusztus 31-én kötelezte el magát, amikor átigazolt az AS Monacótól. A szerződéshosszabbítás feltételeit hivatalosan nem közölték, azonban a The Sun hozzájutott az anyagi és egyéb részletekhez. Ezek szerint toronymagasan a futballtörténelem legzsírosabb kontraktusáról van szó, továbbá a játékos beleszól személyi kérdésekbe is.

Az aláíráspénz 250 millió font (300 millió euró)

1,6 millió font (1,9 millió euró) lesz a heti fizetése, ami egy évre 80 millió font (95 millió euró)

Mbappé dönti el, hogy ki lesz a sportigazgató, Leonardót Luis Campos váltja, Mbappé egykori monacói főnöke

Mbappé nem akar Mauricio Pochettinóval dolgozni, Zinedine Zidane-t akarja edzőnek

📺 The best moments of the final game of the season 🆚 Metz!

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️



#PSGFCM



🔴 #𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝟭𝟬𝗡𝗦 🔵



pic.twitter.com/47kL9PgkQW — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 22, 2022

A sportbible.com még ennél is cifrábbat írt, a honlap szerint a PSG elnöke, Nasszer al-Kelaifi Mbappé kezébe tette le a klub jövőjét, szó szerint ő lett a PSG „sportprojektjének" a tulajdonosa, bármit is jelentsen ez. Ennek értelmében az edző személyének kijelölés mellett a játékosok igazolása is csak Mbappé beleegyezésével történhet.

Ami tény: al-Kelaifi megadta a módját Mbappé szerződéshosszabbítása bejelentésének. A Metz elleni mérkőzés előtt, a Ligue-1 utolsó fordulójában valóságos ünnepséget tartottak a Parc des Princes-ben:

🤩 This is the moment Nasser Al-Khelaifi confirmed @KMbappe has committed his future to PSG 🤝#KylianCestParis #PSG pic.twitter.com/l1K1RnpUHm — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 21, 2022

A mérkőzés ünnepire sikerült, 5-0-ra győzött a PSG, Mbappé három remekbe szabott góllal hálálta meg klubja ragaszkodását. A csatár 28 góllal és 17 gólpasszal fejezte be a bajnokságot, ismét ő lett a gólkirály a 25 gólos Ben Yedder előtt.

Jellemző a Real Madrid nagyvonalúságára – dacára annak, hogy már gyakorlatilag mindenben megállapodtak –, hogy Florentino Pérez a rá jellemző úriemberi gesztussal (a legendás „señorío”...) Mbappé szerződéshosszabbítása hallatán csak ennyit mondott: „Minden jót kívánok Kyliannak.”

A spanyol lapok arról is írnak, hogy nem csupán az anyagiak játszottak szerepet abban, hogy Mbappé Párizsban maradt.

Édesanyja, az algériai származású Fayza Lamari is a maradás mellett kardoskodott

Kylian öccse, Ethan is a PSG labdarúgója, ez is sokat nyomott a latban

Kylian a klub adósának érzi magát, amiért eddig még nem sikerült megnyerniük a Bajnokok Ligáját

Kylian erősen kötődik szülővárosához, Párizshoz

Nicolas Sarközy, a korábbi és Emanuel Macron, a jelenlegi köztársasági elnök is nyomást gyakorolt a játékosra

Végül az sem mindegy, hogy a klub tulajdonosa a katari állam, és a vb-t decemberben Katarban rendezik

(Borítókép: Kylian Mbappé. Fotó: John Berry / Getty Images)