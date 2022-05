Dallas: a sorozat mégis folytatódik

Egyszerű játék ez a kosárlabda, gondolhatták a Dallas Mavericks játékosai, csak be kell dobni a tiszta triplákat. A nyugati főcsoport döntőjének első három meccsén ez nem sikerült a Golden State Warriors ellen, szerda hajnalban azonban húsz triplát is bevágtak a vendégek tíz hármasával szemben, és meg is volt a szépítés a 119–109-es győzelem képében. Persze még így is 3–1-re vezetnek Steph Curryék, és 0–3-ról még senkinek sem sikerült a fordítás az eddigi 146 alkalommal. Igaz, 1–3-ról már nem is egyszer… Hogy is szokták mondani? A bulinak addig nincs vége, amíg a kövér hölgy énekel.

Nyolc dallasi játékos is szerzett triplát ezen az őrült estén, amelyen 29 pont is volt már a Mavericks előnye, és olyannyira elveszettnek tűnt a meccs, hogy Steve Kerr, a vendégek edzője mind az öt kezdőjét leültette a harmadik negyedben. Aztán a cserék csodálatos módon visszahozták a meccsbe a Warriorst, visszajöttek a kezdők, és 3 perc 22 másodperccel a vége előtt Jonathan Kuminga hármasával 110–102-re felzárkózott a Golden State, felderengett a klubtörténet legnagyobb fordításának reménye.

De akkor Luka Dončić zsákolt egy hatalmasat, Kuminga eladta a labdát, Reggie Bullock betalált egy hármassal, és 115–102-ről már tényleg nem volt visszaút.

A Dallasból Dončić 30 ponttal, 14 lepattanóval, 9 gólpasszal, 2-2 labdaszerzéssel és blokkal jeleskedett, Dorian Finney-Smith 23, Bullock 18, Jalen Brunson 15, Maxi Kleber 13 pontot szerzett, a Warriorsból Curry volt a legeredményesebb 20 ponttal, Kuminga 17, Jordan Poole 14, Andrew Wiggins 13 pontnál állt meg.

A szlovén srácnak nagyon ment, Jason Kiddnek, a Dallas edzőjének ugyanaz volt a taktikája, mint annak idején a nagy Boston Celticsnek, amikor K. C. Jones edző csak annyit mondott a játékosainak: „Adjátok oda a labdát Larrynek (Bird – a szerk.), és álljatok félre az útjából!” Hát félreálltak…

Clear the way ✈️ pic.twitter.com/hI0Uffy7eO — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 25, 2022

Volt két különös epizódja is a mérkőzésnek. Az egyik: Steve Kerr, a vendégek edzője a mérkőzés kezdete előtt megható beszédben követelte, hogy vessenek már véget az öldöklésnek, és korlátozzák a fegyvertartást, hiszen ami a Texas állambeli Uvalde városában történt, ahol egy iskolában 18 diák és három felnőtt vesztette életét egy borzalmas lövöldözésben, nos, az maga a rettenet.

Steve Kerr on today's tragic shooting in Uvalde, Texas. pic.twitter.com/lsJ8RzPcmC — Golden State Warriors (@warriors) May 24, 2022

A másik pedig, hogy beázott az American Airlines Center mennyezete, és ezért a nagyszünet öt perccel tovább tartott, mire sikerült befoltozni a plafont.

A sorozat most visszaköltözik San Franciscóba, az ötödik mérkőzést magyar idő szerint péntek hajnali 3-kor rendezik a Chase Centerben.

(Borítókép: Glenn James / NBAE / Getty Images)