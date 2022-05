Totálkárosra törte a kocsiját az olimpiai bajnok, de egy karcolás nélkül szállt ki

Kedves szurkolóim és mindenki más! Röviden el akarom mondani, mi történt velem szerdán. Nos, belekeveredtem egy közlekedési balesetbe. Én voltam a hibás. A Plzeňská utcán haladtam a kocsimmal, be akartam fordulni, de az ellenkező irányba néztem, és későn vettem észre a közeledő villamost. Már nem tudtam elkerülni az ütközést. Óriási szerencsém volt, bevallom, azt hittem, végem van. De mint oly sokszor az életben, ebből a szituációból is jól jöttem ki. A legjobban annak örülök, hogy a villamos utasai közül senkinek nem esett baja.

Mindezt Instagram-oldalán közölte Jaromír Jágr, a legendás hokis, aki már betöltötte az ötvenet, de még mindig játszik a cseh élvonalban, az Extraligában, abban a csapatban, a Rytíri Kladno együttesében, amelynek ő a tulajdonosa.

Cseh sajtójelentések szerint Jágr mindössze az egyik kezén sérült meg könnyebben, és enyhén sántított, amikor kiszállt a totálkárosra tört Kiából.

Be akarták vinni kivizsgálásra a kórházba, de a kemény sportember visszautasította a segítséget, mondván, hogy nincs semmi baja.

Jágr 24 szezont húzott le az NHL-ben, kilenc csapatban – többek között a Pittsburgh Penguins, a New York Rangers és a New Jersey Devils együttesében –, összesen 766 gólt ütött és 1921 pontot termelt, a Penguinsszel pedig 1991-ben és 1992-ben Stanley-kupát nyert, 13-szoros All Star, ötször érdemelte ki az idényben legtöbb pontot szerző játékosnak járó Art Ross-trófeát, 1999-ben pedig az idény MVP-jének választották, övé lett a Hart Memorial Trophy. Jágrnál több pontot csak Wayne Gretzky szerzett az NHL-ben, minden idők góllistáján a negyedik (Gretzky, Gordie Howe és Alekszandr Ovecskin mögött), az asszisztlistán az ötödik helyen áll, csak Gretzky, Ron Francis, Mark Messier és Ray Bourque előzi meg.

Az NHL-en kívül 1998-ban tagja volt a naganói olimpián aranyérmes cseh válogatottnak, továbbá két vb-t is nyert hazája legjobbjaival, 2005-ben Bécsben és 2010-ben Kölnben.

Jágr egyszerűen nem tudja abbahagyni a hokit, ahogy azt az Index már korábban megírta egy terjedelmes portréban. A balesetét megelőző napon Instagram-profilján jelentette be, hogy még egy évet vállal a Kladnói Lovagok (Rytíri Kladno) csapatában. A bejelentést egy olyan fotóval illusztrálta, amelyen meglehetősen viharvert a fizimiskája, de ez nem a karamboltól van, hanem egy korongtól, amely orrtövön találta.

Jágr egy olyan veteránnal, a hozzá képest fiatal, alig 39 esztendős, szintén kladnói Tomáš Plekaneccel segíti a következő szezonban a Lovagokat, aki szintén megjárta az NHL-t.

