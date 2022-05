A következő szezonban is a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig játékosa lesz a magyar válogatott 21 éves középpályása, Szoboszlai Dominik – jelentette ki a friss Német Kupa-győztes együttes ügyvezetője, Oliver Mitzlaff.

Az ügyvezető a német Bildnek nyilatkozott a játékos sorsáról.

Dominik fantasztikus játékos, aki már az előző szezonban is megmutatta a képességeit. Tervezünk vele. Természetesen az RB Leipzignél marad. A menedzserével is erről állapodtunk meg, és maga a játékos is ezt akarja