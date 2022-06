Fejet hajtott a pécsi fiatalok előtt a kosárlabda Real Madridja is

A Nemzeti Kosárlabda Akadémia a legutóbbi szezonban történelmi sikereket ért el – nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi porondon is. A felnőtt női csapat, az NKA Universitas PEAC révén a pécsi női kosárlabdázás ismét visszakerült Európa térképére: kiválóan szerepelt az együttes az Európa Kupában – vitte Pécs jó hírét Európában –, emellett az utóbbi évek legeredményesebb évét zárta a bajnokságban, ahol végül 4. lett (a DVTK elleni bronzcsatára 2000 szurkoló volt kíváncsi), és szintén a negyedik helyen végzett a Magyar Kupában. A felnőtt férfi csapat mindössze a második szezonját töltötte az NB I. B Piros csoportjában, ahol bejutott a legjobb négy közé, hajszál választotta el attól, hogy döntőt játszhasson, s a fiatal tehetségekből álló együttes végül bronzérmes lett!

Az utánpótlás korosztályokban sorra szólították a színpadra az országos döntőbe került csapatokat.

A Nemzeti Kosárlabda Akadémia fiú szakága közel volt a „Grand Slamhez”: az U20-asok, valamint a kadet és a serdülő csapat is megnyerte a bajnokságot, és a junior fiúk sem maradtak érem nélkül, a harmadik helyen zártak!

A leány szakág számára is felettébb sikeres volt a 2021/2022-es idény, hiszen két csapat is az aranyéremért csatázhatott az országos döntőben, végül a kadet és a junior lányok is második helyen végeztek, az amatőr NB I. Piros csoportban induló felnőtt együttes pedig negyedik lett.

A csapatsikerekkel párhuzamosan természetesen az egyéni elismerések sem kerülték el az akadémiát. Az országos döntők során az U20-as, a kadet és a serdülő fiúknál is a pécsi csapatból került ki a legértékesebb játékos, az MVP: Schmera Gergely, Lukácsi Gábor és Király Martin bizonyult a legjobbnak. Az All Star-ötösökbe összesen hét játékost adott a Nemzeti Kosárlabda Akadémia, fiú vonalon négyen (Herger Salamon – U20, Schmera Gergely – junior, Angyal Medárd – kadet, Burony Bálint – serdülő), leány vonalon hárman (Laczkó Sára és Olawuyi Adenike – junior, Rátkai Eszter – kadett) kerültek be.

A hazai bajnokság mellett a nemzetközi porondon sem maradtak el a sikerek, amelyek egy része érmekben mérhető. Az akadémia serdülő fiú csapata első magyarként megnyerte a rangos nemzetközi sorozatot, az EYBL-t, valamint a szezon során nemcsak megmérkőzött a legnagyobb délszláv klubok csapataival, hanem le is győzte őket, ilyenre pedig magyar fiatalok eddig nem voltak képesek: fejet hajtott a két szerb óriás, Partizan Beograd és a Crvena Zvezda is, legyűrték Szlovénia élcsapatait, valamint a német gigászt, a Bayern Münchent is! A Rátgéber László vigyázó tekintetétől kísért szakmai munka egyik legnagyobb elismerése, hogy az akadémia kadet fiú csapatát meghívták az ebben a korosztályban az idei év legszínvonalasabb, legerősebb nemzetközi tornájára, amit az olaszországi Bassanóban rendeztek meg: a mezőnyt olyan csapatok alkották, mint a Real Madrid, a Barcelona, az Armani Milano és a Stellazzurra Rom a.

(Borítókép: Rátgéber László. Fotó: Nemzeti Kosárlabda Akadémia)