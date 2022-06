Magabiztos hazai győzelem, két sikerre a történelmi pillanattól a bostoniak

Úgy tűnik, az elsőéves edző, Ime Udoka csapata jobb a vártnál. A fogadóirodák szinte kivétel nélkül Warriors-diadalt vártak az NBA döntőjébe, és ez még bekövetkezhet, de pillanatnyilag a Celtics vezet 2–1-re, miután tulajdonképpen simán megnyerte a széria harmadik – első bostoni – összecsapását. Meg kell adni, akadt egy szakértő, a hektikus stílusáról elhíresült „Stephen A”, vagyis teljes nevén Stephen A. Smith, az ESPN guruja, aki a zöldekre fogadott, de a többség a jóval rutinosabb dinasztikus alakulat, a nyolc év leforgása alatt hatodik döntőjét játszó Warriors győzelmét várta.

Csakhogy a két fiatal swingman, a bedobóként és hátvédként is definiálható Jaylen Brown és Jayson Tatum egyelőre repíti a massachusettsieket. Előbbi 27, utóbbi 26 pontot dobott szerda éjjel, és mivel a nevéhez méltóan okosan játszó Marcus Smart is csatlakozott a duóhoz 24 pontjával, továbbá Al Horford és Grant Williams is összeszorgoskodott 11, illetve 10 pontot, ezzel kioltották a vendégek két éleslövészének, Steph Currynek és Klay Thompsonnak a 31, illetve 25 pontját, mivel a többiek gyengélkedtek, a 18 pontos Andrew Wiggins kivételével. A San Franciscó-i dinamó, Draymond Green szája most is megállás nélkül járt, de a produktum (2 pont, 4 lepattanó, 3 gólpassz) nagyon halvány volt, ráadásul öt perccel a vége előtt ki is pontozódott a bajkeverő.

A történelem a Boston mellett van, az eddigi NBA-döntőkben 39-szer volt 1–1 az állás, és utána az esetek 82 százalékában azé a csapaté lett a Larry O'Brien-trófea, amely behúzta a harmadik meccset.

A bostoniak esélyeit javítja, hogy a negyedik negyed vége felé egy kavarodásban, amikor a szabad labdáért verekedtek a játékosok a parketten, Horford ráfeküdt Curry lábára, amit utána erősen fájlalt a Warriors irányítója. Nem tudni, súlyos-e a sérülés.

A Celtics Twitter-bejegyzésén a mondat (It's all about 18) arra utal, hogy minden a 18. bajnoki cím megszerzéséről szól, amivel megtörnék a pillanatnyi döntetlen állást. Ugyanis a Bostonnak és a Los Angelesnek is 17-17 elsősége van, a többiek jócskán le vannak maradva.

A meccs egyik leglátványosabb jelenete Jaylen Brown „sapkája" volt Klay Thompson ziccerénél. Íme:

Curry sérüléséről Steve Kerr, a vendégek edzője már nyilatkozott is:

Tudta volna folytatni a játékot, de két perccel a lefújás előtt leültettem, mert 14 ponttal vezetett a Celtics, és már nem látszott esély a fordításra. Meglátjuk, milyen állapotban lesz 48 óra múlva.

Ugyan a legendás harmadik negyedet most is megnyerte a Warriors, de csak 33–25-re, és egy pillanatra sikerült is átvenni a vezetést 83–82-re Curry triplájával, de ennél többre nem futotta. A negyedik játékrész megint a Celticsé volt, és kedvező helyzetben várhatja a folytatást.

(Borítókép: Boston Celtics a Golden State Warriors ellen 2022. június 8-án. Fotó: Kyle Terada / USA TODAY Sports / 2022 Getty Images)