Tovább írjuk a csodát: fölülről remiztünk a négyszeres világbajnokkal!

Káprázatos színvonalú és iramú mérkőzésen 1–1-es döntetlent játszott Magyarország a négyszeres világbajnok Németországgal a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában. Ezzel továbbra is második helyen áll Marco Rossi együttese, és most már tényleg el kell hinni, hogy egyenrangú ellenfelei vagyunk a kontinens legjobbjainak is. Kedden, Wolverhamptonban Anglia a következő ellenfél.

Száztizenhárom évvel az első Magyarország–Németország nemzetek közötti labdarúgó-mérkőzés, és egy évvel a két ország legutóbbi összecsapása után szombaton ismét megmérkőzött a magyar és a német válogatott, ezúttal a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában. Ama 1909-es premieren a Millenárison 3–3 volt az eredmény (Borbás, Schlosser és Sebestyén szerezte a góljainkat), tavaly június 23-án Münchenben az Eb-csoportmeccsen pedig 2–2. Azon a keserédes találkozón Szalai Ádám és Schäfer András talált a németek kapujába, mindenki emlékszik rá, hogy ha Leon Goretzka nem egyenlít ki hét perccel a lefújás előtt, akkor mi jutunk tovább és a németek búcsúznak.

Vélhetően a döntetlennel ezúttal is kiegyeztek volna a mieink – bár soha nem lehet tudni –, már csak azért is, mert azzal továbbra is a németek előtt maradtunk volna a csoportunkban három kör után.

Marco Rossi szövetségi kapitány három helyen változtatott az olaszok ellen Cesenában 2–1-es vereséget szenvedő tizenegyen, Dibusz Dénest Gulácsi Péter váltotta a kapuban, Loic Nego helyén Fiola Attila játszott a jobb oldalon, Callum Styles pedig először volt kezdő a válogatottban, a két sárga lapja miatt eltiltott Schäfert helyettesítette.

A két válogatott az alábbi összeállításban kezdett a spanyol José María Sánchez sípjelére:

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Lang, Orbán, Szalai A. – Fiola, Nagy Á., Styles, Nagy Zs. – Sallai, Szoboszlai – Szalai Á.

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kehrer, Süle, N. Schlotterbeck – J. Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum – Havertz, Musiala – Werner.

20 Galéria: Magyarország - Németország Nemzetek Ligája labdarúgó mérkőzés 2022. június 11. Fotó: Bodnár Patrícia / Index

A tavalyi Eb-meccsről nálunk Gulácsi, Orbán, Szalai Attila, Nagy Ádám, Fiola, Szalai Ádám és Sallai kezdett most is, a német válogatott szinte teljesen átalakult, csak Neuer, Kimmich és Havertz maradt meg hírmondónak a kezdő tizenegyből, és még edzőt is váltottak, Joachim Löw helyét Hans-Dietrich Flick vette át – akivel egyelőre veretlen a Nationalelf.

A magyar kispadon Marco Rossi 44. mérkőzésére készült, ezzel Bicskei Bertalan (45), Illovszky Rudolf (49), Mészöly Kálmán (60), Sebes Gusztáv (66) és a behozhatatlan előnnyel vezető Baróti Lajos (117) mögött már hatodik az örökrangsorban, és jövő héten Wolverhamptonban utoléri Bicskeit.

„Ma is érted lengnek a zászlók!” – lelkesítette válogatottunkat a szurkolótábor hatalmas transzparense, szavakkal nehezen leírható hangulat uralkodott a Puskás Arénában, mielőtt felcsendültek a himnuszok. A hatvanötezer néző együtt énekelte a nemzeti imádságunkat a katonazenekarral, és mivel a németek – ellentétben az angolokkal – nem térdeltek, így az UEFA-nak sem lehetett kifogása a szurkolói viselkedéssel szemben.

Szalai Ádám, csapatkapitányunk, 83. alkalommal viselte a válogatott mezt, ezzel megelőzte Garaba Imrét az öröksorrendben. De nem értünk rá számolgatni, mert el kellett dobni a tollat, és fel kellett ugrani, ugyanis már a 6. percben vezetést szereztünk! Fiola ment el a jobb szélen, csodás beadását Sallai fejelte kapura, Neuer hatalmas bravúrral kiütötte a labdát, de érkezett Nagy Zsolt, és 10 méterről a léc alá bombázott, 1–0!

Sajnos csak két percig örülhettünk, egy előrevágott labdára – Schlotterbeck volt a feladó – Hofmann és Gulácsi egyszerre rajtolt, a német előbb érte el a labdát, és kiegyenlített. A Lipcse kapusa most nem állt feladata magaslatán. 1–1.

Kezdhettük elölről... Sajnos nehezen hoztuk ki a labdát, nem nagyon találtuk a szigorú német letámadás ellenszerét, akárcsak Cesenában az olaszok ellen. Viszont a szédületesen futballozó Fiola beültette Raumot a hintába, a német balbekk úgy pörgött, mint a búgócsiga, de a beadás nem ért emberhez. Odaát Werner beadását Havertz szerencsére az üres kapu fölé perdítette.

20 Galéria: Magyarország - Németország Nemzetek Ligája labdarúgó mérkőzés 2022. június 11. Fotó: Bodnár Patrícia / Index

Sokkal jobban játszottak a Rossi-fiúk, mint Olaszország ellen, többször is eljutottak Neuer kapujáig. Nem volt gond az erőnléttel, hiába játszottuk egy hét leforgása alatt a harmadik meccset – igaz, a németek is.

A 36. percben Süle elpasszolta magát, Sallai kiugrott volna, de Schlotterbeck sárga lapot érően felvágta. A szabadrúgást Szoboszlai küldte kapu felé, szöglet lett a vége. Az ember nem akart hinni a szemének, akik attól tartottak – nem titok, közéjük tartozott a tudósító is –, hogy nem bírjuk szuflával az erőltetett menetet, rosszul mérték fel a legendás magyar kondit...

A 40. percben azért megfagyott az ereinkben a vér, mert Raum életveszélyesen tekert a hosszú sarok felé, Gulácsi nem biztos, hogy elérte volna a labdát, de az hajszállal mellé ment.

Aztán Fiola, a mezőny legjobbja bombázott nehéz szögből kapura, Neuer bravúrral védett. És ezzel le is pergett az érdekfeszítő, magas színvonalú negyvenöt perc, amelyben minimum egyenlő ellenfelei voltunk a négyszeres világbajnoknak.

Változatlan összetételben folytatták szünet után a csapatok. Német szöglet után Szalai Ádám egy kicsit megsérült, de aztán felkelt, mintha mi sem történt volna. A német térfélen folyt a játék, jó volt ezt látni! Raumot ápolták egy Szalai Attilával történt ütközés után, de nem volt komolyabb baj. Egy kicsit leült az addig parádés meccs, jobbára a németek passzolgattak, mígnem labdát szereztünk, de Szalai Ádámot csúnyán felrúgták. Most már szabad szemmel is jól látható volt a német fölény, a 68. percben Raumot mintha letarolták volna, de Sánchez – hála istennek – nem sípolt. A 69. percben bejött Ádám Martin Szalai Ádám helyére, majd Nagy Zsoltot Nego váltotta.

20 Galéria: Magyarország - Németország Nemzetek Ligája labdarúgó mérkőzés 2022. június 11. Fotó: Bodnár Patrícia / Index

A 72. percben a meccs legnagyobb helyzetét hagyta ki Hofmann és Werner, ketten vitték Gulácsira a labdát, majd Hofmann elpasszolta magát, és Orbán mentett.

Sallai is befejezte, Gazdag Dániel jött be a helyére, a németeknél pályára lépett a veterán Thomas Müller. Nem fáradt a magyar válogatott, sőt... A 81. percben a frissen beállt Gazdag 25 méteres bombáját Neuer alig tudta kipiszkálni a léc alól, mire olyan hangorkán tört ki, hogy félő volt, megrepednek a Puskás Aréna betonpilonjai. Közben bejött a salzburgi, de a Dortmundba tartó Adeyemi, a mi Szoboszlaink országos cimborája. Styles számára is befejeződött a meccs, a rengeteget gürcölő középpályást Vécsei váltotta. Ádám Martin reklamálásért kapott egy sárgát, és ezzel gyakorlatilag vége is volt a meccsnek.

Amelyen remekül helyt állt a magyar válogatott, és mivel az angolok remiztek az olaszokkal, tartjuk a második helyünket a halálcsoportban!

NEMZETEK LIGÁJA, A LIGA

3. CSOPORT, 3. FORDULÓ

Magyarország–Németország 1–1 (Nagy Zs. 6., ill. Hofmann 9.)

Anglia–Olaszország 0–0

A csoport állása: 1. Olaszország 5 pont (3–2), 2. Magyarország 4 (3–3), 3. Németország 3 (3–3), 4. Anglia 2 (1–2)

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)