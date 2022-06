Fiola és Nagy Zsolt így, ahogy van: Bundesliga-játékos

Bódog Tamás ott volt szombat este a Puskás Arénában, közvetlen közelről látta, ahogy 1-1-es döntetlent játszik Nemzetek Ligája-mérkőzésen a magyar válogatott a négyszeres világbajnok németekkel. Úgy, hogy az eredmény inkább a vendégekre volt hízelgő, ahogy ezt a szakember is megállapította.

– Nem is lehet a három-négy évvel ezelőttihez hasonlítani ezt a magyar válogatottat – vágott a közepébe az 51 éves tréner. – Sugárzik az önbizalom a játékosokról, és pontosan látszik a futballjukon, hogy mit akarnak a pályán. Kottából játsszák a futballt, és ez nem elmarasztalás, hanem dicséret, mert azt mutatja, hogy van játéka a csapatnak, a nehéz helyzetekben is behunyt szemmel tudják, mit kell tenniük, hol a társ, hová kell rúgni a labdát.

Bódogra kiváltképp két magyar játékos gyakorolt erős hatást, a magyar gól szerzője, Nagy Zsolt és Fiola Attila, aki Sallai Roland fejére rajzolta a labdát.

– Minden túlzás nélkül kijelenthetem, hogy Fiola és Nagy simán eljátszhatna a Bundesliga első osztályában, és nem is feltétlenül egy kiesőjelöltnél – dicsérte Bódog a két „wingbacket", azaz a szélsőhátvéd és a szélső támadó szerepkörét egy személyben betöltő Jolly Jokereket. – Így, ahogy most vannak. Bevallom, amikor magyar csapatokat edzettem az NB I-ben, rémálom volt Fiola ellen játszani, mert rúg, csíp, harap, könyököl, szinte felfalja az ellenfelet, de ha a mi csapatunkban van, akkor nála jobb társat nem is kívánhatna az ember. Az agresszivitása ma már alapkövetelmény a modern futballban, gyors, kemény, és ahogy oda-vissza megforgatta Raumot, az szenzációs volt. Hajszálon múlt, hogy nem szerezte meg a győztes gólt, ha nem Neuer áll a német kapuban, győztünk volna. De Nagyról is hasonló jókat tudok mondani, ráadásul ő még csak most töltötte be a huszonkilencet, úgyhogy lehetne még pár jó éve a Bundesligában, ha elvinnék.

Megkérdeztük Bódogot, miben látja a magyarok stabil játékának, jól kitapintható fejlődésének a magyarázatát.

– Nem lehet elvitatni Marco Rossi érdemeit – hangsúlyozta a szakember. – Látszik a csapaton, hogy a mester kézben tartja, van karaktere az együttesnek, és ami talán a legfontosabb, van önbizalma a játékosoknak. A futballban ez már fél siker. Oda jutottunk, hogy lassan nem is kapja fel a fejét a szakma az angolok elleni győzelmen vagy a németek elleni döntetlenen, mert igenis benne van ez az eredmény a magyar válogatottban, nem kicsúszott sikerekről van szó.

Ugyan Bódog rutinos edzőként nem tett róla említést, de nem lennénk meglepve, ha egy vagy két magyar labdarúgóra kivetné a hálóját a Hertha, ahol a magyar tréner tíz nap múlva írja alá a szerződését.

(Borítókép: Nagy Zsolt (b) ünnepli gólját Fiola Attilával a labdarúgó Nemzetek Ligája 3. fordulójában játszott Magyarország - Németország mérkőzésen a budapesti Puskás Arénában 2022. június 11-én. Fotó: Alexander Hassenstein / Getty Images)