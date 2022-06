Flick: Neuer világklasszis kapus, pontot mentett Németországnak

Az udvariasság szabályai szerint először Hans-Dieter Flick, a németek szakvezetője érkezett a Magyarország–Németország Nemzetek Ligája-mérkőzést (1-1) követő sajtóértekezletre a Puskás Arénában.

– Pénteken száz százalékos teljesítményt követeltem a csapattól, ez nem igazán valósult meg – kezdte a Nationalelfet tavaly augusztus óta irányító edző. – Magyarország nagyon jól játszott, ez persze nem lepett meg, mert előre megmondtam, hogy talán a lehető legnehezebb ellenfél következik. Fantasztikus hangulat uralkodott ebben a gyönyörű stadionban. Meggyőződés nélkül, vontatottan építettük a támadásainkat, ezzel megkönnyítettük az ellenfelünk dolgát. A védekezésben is megengedhetetlen hibákat vétettünk, egy ilyenből kaptuk a gólt.

– Fejlődési úton vagyunk, hosszú idény végén játszunk sorozatmeccseket – folytatta az értékelést Flick. – Sokat fogunk tanulni ebből a meccsből. Ki kell elemezni, és kedden Mönchengladbachban meg kell verni Olaszországot. Nem lesz egyszerű, de győzelemmel akarunk vakációra menni.

Megkérdezték a német újságírók, vajon ez volt a csapat legrosszabb teljesítménye a liechtensteini debütálás óta?

– Regenerálódunk, és felkészülünk a keddi olasz meccsre – tért ki a válaszadás elől a szakember. – A vasárnap este szabad lesz, ami azt jelenti, közösen elmegyünk vacsorázni a csapattal.

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy egyetért-e azzal, hogy Manuel Neuer kiemelkedik a keretből a teljesítményét illetően.

– Ha a kapus kiemelkedik, akkor a játékkal valami nem stimmel. Manu világklasszis kapus, ma este is pontot mentett nekünk! Nem klappolt minden, bármennyire is szerettük volna. Mindig a támadások végén hiányzott valami. Nem volt túl sok helyzetünk, de azt az óriásit a második félidőben, amikor Jonas (Hofmann) meg akarta játszani Timót (Wernert), azt be kellett volna rúgni. Fel kellett volna vállalnia Jonasnak a lövést. Timo Werner sajnos bizonytalan, de az egész csapat is, az egész kezdő tizenegynél hiányzott az önbizalom, a kurázsi. Megpróbáljuk nyomás alá helyezni az ellenfelet, de túl kevés gólhelyzetünk volt. Ezen dolgoznunk kell. Nem volt túl sok kapuralövésünk, talán hét, és ez kevés. Nem keresek kifogásokat, de a hosszú idény után a nagy futballnemzetek esetében már nincs meg a robbanékonyság, az intenzitás. Amikor szeptemberben elindultunk, tudtuk, hogy nehéz lesz. Visszalépés volt nekünk ez a meccs. Olaszországot meg kell vernünk, aztán jöhet a vakáció! Az a célunk, hogy ott legyünk a Final Fourban, és akkor jövőre is lesznek tétmeccseink, ez ugyanis fontos lenne. Még minden nyitott a csoportban. Rá kell tenni még egy lapáttal, vagy kettővel.

Marco Rossi, Magyarország szövetségi kapitánya azzal kezdte, hogy megköszönte azt a fantasztikus hangulatot, amit a szurkolók teremtettek.

– Ismét bebizonyították, mennyire kötődnek a játékosainkhoz. De a fiúk ezt meg is érdemlik! Mindig lehet győzni, veszíteni, de olyan csapatunk van, amely nem hagyja magát! Németország uralta a meccset, 65 százalékban ők birtokolták a labdát, de erre számítottunk is. Igyekeztünk kockázatvállalással magasan tartani a védekezésünket, ilyen helyzetből kaptuk a gólt, mert átívelték a labdát a védőinken. Keveset hibáztunk, gratulálnom kell a játékosaimnak. Köszönet a stábomnak is, mert május 23. óta éjjel-nappal mindenki dolgozik.

Fogjuk-e bírni erővel a negyedik meccset? – hangzott a kérdés.

– Mindig magasabbra tesszük a lécet, evés közben jön meg az étvágy. Már nagyon sok energiát elégettünk, de az angolok is. Mindent beleadunk kedden Wolverhamptonban. Egyre kevesebb az esélyünk az első helyre, mert fejlődniük kell a játékosainknak, talán egyszer mi is tudunk majd olyan rotációt alkalmazni, mint az ellenfeleink. Sok múlik majd rajtunk, de az angolokon is.

Az Index rákérdezett Fiola Attila szédületes teljesítményére.

– Bárkit behívok, kritikát kapok – mosolyodott el Rossi. – Nagy Zsolt és Fiola esetében is. Pedig mindketten remekeltek, de rajtuk kívül is mindenki megtette a magáét, Nagy Ádám például most játszott a legjobban hosszú idő után. Szalai Ádám áldozathozatala olyan léptékű, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni. Folyamatosan zárta a Kimmich és Goretzka közötti teret, nem találok szavakat a teljesítményére. Mindhárom védőnk és a kapusunk is remekelt. Az angolok ellen a lehetőségeink határán kell játszani, és bízni abban, hogy nem a legjobb játékát nyújtja az ellenfél.

Rossi szót ejtett a labdabirtoklás arányáról is.

– Labdabirtoklás… Az igaz, hogy 65 százalékban a németeknél volt a labda, de a kaput eltaláló lövések aránya 7:1 volt ide. Akár győzhettünk is volna? Igen, győzhettünk volna. Ismét ki kell emelnem Fiola Attila és Nagy Zsolt játékát, és nagyon sajnálom, hogy Ádám Martin nem talált be, pedig ilyen helyzetekből a Paks csapatában már számtalan gólt lőtt. Nagy Zsolt nagyszerű teljesítményt nyújtott, akárcsak Anglia ellen. Olaszországban szenvedett, de ma remekelt. Ő olyan játékos, aki mérkőzésről mérkőzésre bizonyít. Ma gólt rúgott, Anglia ellen büntetőt harcolt ki.

NEMZETEK LIGÁJA, A LIGA

3. CSOPORT, 3. FORDULÓ

Magyarország–Németország 1–1 (Nagy Zs. 6., ill. Hofmann 9.)

Anglia–Olaszország 0–0

A csoport állása: 1. Olaszország 5 pont (3–2), 2. Magyarország 4 (3–3), 3. Németország 3 (3–3), 4. Anglia 2 (1–2)

A TOVÁBBI PROGRAM

4. FORDULÓ (június 14., kedd)

20.45: Anglia–Magyarország

20.45: Németország–Olaszország

5. FORDULÓ (szeptember 23.)

20.45: Németország–Magyarország

20.45: Olaszország–Anglia

6. FORDULÓ (szeptember 26.)

20.45: Magyarország–Olaszország

20.45: Anglia–Németország

(Borítókép: Hans-Dieter Flick. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)