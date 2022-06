Július elejére várja első gyereküket Cseh László és felesége, akik már csak a napokat számolják a kislányuk megszületéséig. Az úszó a kedvenc időtöltéséről, a horgászatról is lemondott. Azt is elmondta, hogy miért nem látogat ki a vizes világbajnokságra.

„Imádok horgászni, ha időm engedte, még aktív úszó koromban is rendszeresen részt vettem a különböző pecaversenyeken. Most még erről a hobbimtól is lemondtam, mert első a család” – nyilatkozta a lapnak Cseh László.

Az úszó arról is beszélt, hogy miért nem látogat ki a vizes világbajnokságra a Duna Arénába. Elmondása szerint visszavonulása óta még korainak tartja, hogy testközelből figyelje az eseményeket, inkább otthon, a képernyő előtt drukkol.

Még nem telt el annyi idő a visszavonulásom óta, hogy ne jusson eszembe, milyen érzés volt anno itthon, magyar közönség előtt rajtkőre állni és megküzdeni a világ legjobbjaival

– mondta Cseh László.

