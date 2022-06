Hosszú Katinka még egyszer megrázta magát

Most már egyre elviselhetetlenebb a kánikula Budapesten, még szerencse, hogy vasárnaptól kint dolgozunk a Lupa-tavon, ahol azért egy fokkal kellemesebb a hőség. A medencés finálé főszereplője Hosszú Katinka, aki nagy valószínűséggel ezen a szombaton búcsúzik szeretett közönségétől, hiszen legfeljebb már az augusztusi római világbajnokság van hátra csodálatos pályafutásából, bár ki tudja.

Mindenesetre a harmadik előfutamban tempózott az egykori Iron Lady a 400 vegyes selejtezőjében, és igen biztató volt a mozgása, magabiztosan tartotta a két japánt, megnyerte a futamot, és a tinizseni kanadai Summer McIntosh, a két amerikai (Katie Grimes, Emma Weyant), valamint a kínai Ko Csu-tung mögött az ötödik legjobb idővel (4:39,15) döntőbe jutott. Oké, ez bő három másodperccel elmaradt a Mare Nostrumon úszott idei legjobbjától, a 4:35,95-től, de akkor is: ott van! Az érem este nagyon nehéz lesz, már-már az álmok birodalma, de most őszintén: mibe kerül álmodozni? De szép is lenne!

A pihenő kimondottan jót tett. Sejtettem, hogy ez a harmadik előfutam sokkal lassabb lesz, mint a második volt, de szerencsére be tudtam jönni az első helyre. Ez nem a legjobb idő tőlem, de őszintén, nem is akartam kiúszni magamat, remélem, az estém még jobban sikerül – nyilatkozta Hosszú az M4Sport kamerájának.

Mihályvári-Farkas Viktória, aki tavaly Tokióban döntős volt, sőt, ott 4:35,99-cel a hatodik helyen végzett, most ettől jócskán elmaradva csak a kilencedik időt úszta (4:11,16), és nem került döntőbe. Ez bizony kellemetlen meglepetés a Ferencváros 18 éves, Eb-ezüstérmes úszójától, ebben a korban még robbanásszerűen fejlődnek az úszók, a mostani 4:11,16 viszont öt másodperces visszafejlődés Tokióhoz képest. El is pityeredett az M4Sport adásában.

Ennyire még soha nem fájt a 400 vegyes, pedig fiatal korom ellenére leúsztam már jó párszor. Nem gondolom, hogy az lett volna a baj, hogy túl lassú volt ez a futam, csalódott vagyok, de idén ez a legjobb időm ezen a távon, szóval legalább valami pozitívum van benne… Azért vagyok itt, hogy tanuljak, fejlődjek, ez most így sikerült. Még van egy Európa-bajnokság augusztusban, Rómában megpróbálom a legjobbamat nyújtani.

