A háromszoros Grand Slam-tornagyőztes skót teniszező is ott lesz az európai csapatban a szeptemberi bemutatótornán.

A Laver Kupa közösségi oldalán jelentették be, hogy Murray életében először tagja lesz az európai csapatnak a 2017-ben életre hívott háromnapos versenyen, amelynek idén London ad otthont. A kétszeres olimpiai bajnok skót játékos mellett ott lesz az O2 Arénában a 22-szeres GS-bajnok Rafael Nadal, valamint a 20-szoros Grand Slam-tornagyőztes, hosszú ideje harcképtelen Roger Federer is. A spanyol és a svájci sztár részvételét még februárban jelentették be a szervezők.

A világválogatottban eddig a kanadai Félix Auger-Aliassime, az amerikai Taylor Fritz és az argentin Diego Schwartzman pályára lépése biztos szeptember 23. és 25. között. Az európai és a világválogatott párharcára eddig négyszer került sor – Prága, Chicago, Genf és Boston volt a helyszín –, és valamennyi alkalommal Európa bizonyult jobbnak.

