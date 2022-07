Halász Bence kalapácsa nagyot üthet az első amerikai világbajnokságon

A küldöttségünk talán valamivel nagyobb is lehetne, de a szakmai irányítás a világbajnokságot egy hónappal követő müncheni Európa-bajnokságra összpontosít, és ugyanezt várja el a magyar atlétika hadra fogható legjobbjaitól is.

Kicselezi az időeltolódást

A messzi földön bizonyításra készülő Krizsán Xéniának és Halász Bencének meglehetősen hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy az Egyesült Államok északnyugati, Európából nézve túlsó részébe érkezzen, ráadásul ott az óra kilenccel kevesebbet fog mutatni, mint Budapesten. Az időeltolódást a legutóbbi világbajnokságon bronzérmet nyerő Halász Bence úgy próbálja kicselezni, hogy lemondva az orvosilag javasolt több mint egyhetes akklimatizációról, csak kettőt fog aludni az első – és remélhetőleg nem utolsó – szereplése előtt.

„Alig győzőm már kivárni azt a napot, amikor végre azt csinálhatom, amit az atlétikában a legjobban szeretek, ami nem az alapozásról és az előkészületekről szól, hanem magáról a versenyről, ami mindig lázba tud hozni” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Bence, aki 2017-ben már döntős volt a világbajnokságon, két éve pedig bronzérmet vett át a dohai vb kalapácsvető-versenyének kabaréba forduló döntője után.

A szombathelyi Dobó SE versenyzője akkor azt mondta – és a véleménye azóta sem változott –, hogy nem lépett ki a dobókörből az első kísérleténél, amit a vehemens lengyelek később a fűszálba kapaszkodva megóvtak, aminek a versenybíróság helyt is adott. Hosszú vita vagy inkább szerencsétlenkedés után az a salamoni döntés született – amolyan a kecske is jóllakjon, de a káposzta is megmaradjon alapon –, hogy

legyen akkor inkább két bronzérmes, Halász 78.18 méteres teljesítménnyel, a lengyel Nowicki pedig 77.69-cel. Ki hallott már ilyet?

„A dohai vb-nek a világranglista harmadik helyezettjeként futottam neki, most nem állok ennyire jól, viszont olyan sikeres felkészülés és kiegyensúlyozott versenysorozat áll mögöttem, ami kőszikla-keménységűvé változtatott. Sűrű a mezőny, sűrűbb, mint tavaly Tokióban volt, mi sem jellemzőbb erre, hogy a világranglista harmadik helyén álló Pawel Fajdektől mindössze hetven centiméter választ el.”

Halász 79.86 méteres idei legjobbja a World Athletics rangsorában elméletileg a nyolcadik legjobb eredmény, a gyakorlatban viszont a hatodik, mert az előtte álló két orosz, Valerij Pronkin és Andrej Romanov a nemzetközi szankciók miatt nem vehet részt a világbajnokságon.

Ötödször is Fajdek?

„Távolmaradásuk se jót, se rosszat nem jelent a számomra, mert leszegett fejjel csak a magam felkészülésével foglalkozom, a papírformára meg azt mondom, hogy abból sokszor lett elszállt lufi. Ha most nem lenne igazam, akkor szerintem Fajdek lesz a befutó, ami valóságos atlétikai világszenzációnak számítana, mert sorozatban ötödször vehetne át a világbajnoki aranyérmet.”

Bence szerint hazai pályán az amerikai kalapácsvetők meglepetést okozhatnak, de jócskán előrerukkolhat a 21 esztendős ukrán Mihajlo Kohan is, aki olimpiai és világbajnoki döntőben is szerepelt már, a legjobb dobását, a 80.78 méteres egyéni csúcsát pedig tavaly Székesfehérváron, a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon érte el.

Halász Bence és Németh Zsolt, az edzője éppen egy hét múlva indul a világbajnokságra, Bécsből repülnek Los Angelesbe, onnan a vb-nek otthont adó városba. A várhatóan 32 dobót vagy inkább kevesebb kalapácsvetőt felvonultató selejtezőt két csoportban július 15-én rendezik meg, egy nappal később pedig már a döntő következik. Eddig Halász Bencén kívül négy magyar kalapácsvetőnek sikerült világbajnoki érmet szereznie, kettőt-kettőt Gécsek Tibornak és Pars Krisztiánnak, egyet-egyet pedig Németh Zsoltnak, Halász edzőjének, és Annus Adriánnak.

(Borítókép: Halász Bence a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián az Olimpiai Stadionban 2021. augusztus 2-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)