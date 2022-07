Mary-Sophie Harvey 22 éves kanadai úszónő döntőbe jutott a budapesti vizes világbajnokságon 200 méter vegyesen, és a nyolcadik helyen végzett, továbbá tagja volt a 4x200 méteres vegyesváltónak, amely bronzérmet szerzett. Ez történt a medencében, de ennél sokkal nagyobb visszahangja van annak, ami a medencén kívül esett meg a mutatós kanadai lánnyal.

Előre kell bocsátanunk, hogy a swimswam.com szakportál által közölt történet Harvey Instagram-posztján alapul, és meglehetősen homályos, rejtélyes elemeket is tartalmaz.

Harvey szerdán tette közzé sokkoló élményeit közösségi oldalán. Ezek szerint a pesti világbajnokság zárónapjának – nem derül ki egyértelműen, hogy a medencés úszásról (június 25.) vagy az egész vb-ről (július 3.) van szó – estéjén a kanadai csapat, benne Harvey-val, belevetette magát a pesti éjszakába, amivel nincs is semmi baj, elvégre le kell ereszteni a gőzt egy megerőltető világverseny után.

Mary-Sophie Harvey Instagram-posztja.

Az alábbiakban szó szerint közöljük azt, amit Harvey közzétett az Instagramján:

Arról az éjszakáról, ami teljesen kiesett az emlékezetemből:

A világbajnokság utolsó éjszakáján bedrogoztak.

Fogalmam sem volt, mi került a szervezetembe. Csak arra emlékszem, hogy másnap reggel úgy ébredtem, hogy el vagyok veszve. A csapatvezetőnk és a csapatorvosunk volt az ágyam mellett. Arra emlékszem, hogy előző este elindultunk megünnepelni a világbajnoki szereplésünket. Akkor még teljesen magamnál voltam, és csak a következő versenyem, a Nemzetközösségi Játékok járt az eszemben. És itt elszakad a film, ami utána történt, abból már semmire sem emlékszem. Négy-hat óra teljesen kiesett. A társaim elbeszéléséből vannak információim.

Csak egy dolgot tudok mondani: soha az életben nem szégyelltem magam még ennyire.

Másnap hazautaztunk, és megvacsoráztam a családommal. Emlékszem, anyám azt mondta: Lányom, nem olyan vagy, mint máskor… Persze ő semmiről sem tudott, de én is ugyanezt éreztem. Úgy éreztem, hogy az a test, amelyben vagyok, nem az enyém. (Még mindig úgy érzem.) Otthon megnéztem a testemet, és vagy egytucatnyi zúzódást fedeztem fel magamon. Utólag azt mesélték a társaim, hogy vinniük kellett, mert nem voltam magamnál, ez talán sok mindent megmagyaráz.

De ettől még nem érzem magam jobban.

Felhívtam az egyik barátomat, akinek orvos az anyja, ő mondta, hogy menjek be a kórházba. Úgy is tettem, és ott egy orvos és egy pszichológus megvizsgált. Ők mondták, hogy az ilyesmi gyakrabban előfordul, mint hinnénk, és szerencsés vagyok, hogy megúsztam egy bordaficammal és egy könnyebb agyrázkódással.

Ez valamelyest javított a helyzetemen, de nem sokat.

Sajnos, ilyesmi tényleg gyakrabban megesik, mint gondolnánk. Az ilyen veszélyes esetek egyre gyakrabban előfordulnak. Többnyire kinyomozhatatlanok a körülmények, és a kívülállók nagyon könnyen mondanak ítéletet, szóval, legyenek óvatosak, amikor véleményt formálnak!

Azt hittem, biztonságban vagyok, hogy ilyesmi sohasem történhet meg velem, különösen nem akkor, amikor a barátaim körében vagyok. De mégis megtörtént. Utólag azt kívánom, hogy bárcsak valaki felhívta volna a figyelmemet arra, hogy ilyen esetek is benne vannak a pakliban.

Köszönetet mondok azoknak, akik mellettem voltak, amikor sérülékeny, védtelen állapotban voltam, és azoknak is, akik a közben eltelt időben segítettek nekem. Ugyanakkor elnézést kérek mindazoktól, akik akkor láttak, amikor ilyen állapotban voltam. Még most is próbálom összeszedni magam, és próbálom újra megtalálni önmagamat. Köszönöm a megértést.