Nadal visszalépett a wimbledoni teniszbajnokságtól

A 36 éves spanyol sztár csütörtök este sajtótájékoztatón jelentette be, hogy nem vállalja a játékot az elődöntőben. A spanyol csillag úgy fogalmazott: jelen állapotában két mérkőzést nem tudna megnyerni, már csak azért sem, mert nem képes megfelelő sebességgel adogatni, ráadásul nem szeretné megkockáztatni, hogy esetleg két-három hónapot ki kelljen hagynia.

Nadal szerdán ötszettes, 260 perces csatában gyűrte le az amerikai Taylor Fritzet, de közben többször is ápolni kellett őt. Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógyszert is kapott, miközben a páholyból az édesapja és a húga is hevesen gesztikulálva biztatta arra, hogy adja fel a meccset.

Csütörtökön orvosi vizsgálaton esett át, ennek során megállapították, hogy 7 milliméteres szakadás van a hasfalizmában. Ennek ellenére még edzett, de végül kénytelen volt visszalépni. Nadalra három-négy hét kihagyás vár, ám reményei szerint ez nem befolyásolja a versenyprogramját.

Az év első két GS-versenyét megnyerő világklasszis a Roland Garroson úgy győzött, hogy folyamatosan érzéstelenítő injekciókat kapott a bal lábának idegeibe a lábközépcsont ritka deformációjaként ismert Müller-Weiss-szindrómája miatt. Ezután egy különleges rádiófrekvenciás terápián járt Barcelonában, amely révén a lebénított lábidegek nem tudják a fájdalomingert az agyba továbbítani.

A wimbledoni fináléért az angliai torna 2008-as és 2010-es bajnoka Nick Kyrgiosszal csapott volna össze pénteken. Utóbbi játékos így az első ausztrál, aki döntőt játszhat a férfiaknál az angol nyílt bajnokságon Mark Philippoussis 2003-as szereplése óta, akit akkor a fiatal Roger Federer győzőtt le, elhódítva ezzel élete első wimbledoni címét, amit még hét diadal követett a tenisz szentélyében – írja az MTI.

