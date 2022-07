Udvardy Luca két szettben kikapott a juniordöntőben Wimbledonban

A korosztályos torna egyetlen magyarja – aki májusban a második fordulóig jutott a Roland Garroson – még csak a junior-világranglistán szerepel, ahol a 19. helyen áll. A 16 éves játékos lehetett volna az első magyar, aki egyesben a junior nők között diadalmaskodik Londonban, a férfiaknál Fucsovics Márton 2010-ben elhódította a trófeát. Udvardy – akinek nővére, Panna a felnőtteknél a múlt héten a második fordulóig jutott a Church Roadon – összesen három szettet vesztett a fináléig.



A döntőben vele szemben álló, elsőként rangsorolt Liv Hovde a juniorrangsorban negyedik, a felnőtteknél pedig az 1000. helyen áll. Kettejük első találkozójának a favoritja egyértelműen a szintén 16 esztendős amerikai volt, aki egyetlen szettet vesztett csak a döntőig vezető úton. A texasi tinédzsernek ugyanakkor „rezgett a léc” a harmadik fordulóban, amikor csak meccslabdát hárítva jutott túl kanadai riválisán – tette hozzá az MTI.





A fináléval Udvardy számára egyben eldőlt, hogy nem vehet részt a jövő heti budapesti WTA-tornán, mert bár szabadkártyát kapott a selejtezőre, de azt ezen a hétvégén rendezik, ő pedig a londoni végjáték miatt nem ér haza a kvalifikációra.



A százéves centerpályán rendezett döntő első szettje öt bréket hozott, Udvardy 2:4 után elvette Hovde adogatását, de a sajátját nem tudta hozni, és 31 perc elteltével szetthátrányba került. A folytatás hasonlóan intenzív és változatos küzdelmet hozott, de továbbra is egymást követték a bizonytalan adogatógémek. Az öt brékből álló sorozatot az amerikai a legrosszabbkor törte meg, mivel egy sikeres szervagémmel 5:3-ra elhúzott. Ekkor a magyar még hozott egy játékot, Hovde diadalát azonban már nem tudta megakadályozni. A találkozó 1 óra 12 percig tartott – számolt be a távirati iroda.



Eddig három magyar tudta megnyerni valamelyik Grand Slam-torna női juniorversenyét: Kapros Anikó 2000-ben Melbourne-ben, Szávay Ágnes 2005-ben Párizsban, Gálfi Dalma pedig 2015-ben New Yorkban – emlékeztetett az MTI.

TENISZ

WIMBLEDON

JUNIOR NŐI TORNA

Liv Hovde (amerikai, 1.)–Udvardy Luca (7.) 6:3, 6:4