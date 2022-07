Újabb meghökkentő részletek a kanadai úszónő kalandos pesti éjszakájáról

Egyre kevésbé tudja az ember, mit gondoljon Mary-Sophie Harvey-ról, illetve arról az egyre homályosabb június 25-e éjszakáról, ami egy jó hangulatú világbajnoki afterpartynak indult a Lánchíd pesti hídfőjénél lévő Gigi’s mulatóban, majd kideríthetetlen viszontagságok után valahol a pesti utcákon ért véget – ha egyáltalán véget ért, mert a 22 éves kanadai úszónő minden napra tartogat valamilyen meglepetést.

Most például azt, hogy pénteken online sajtótájékoztatót tartott, amelynek felvétele itt látható:

Harvey újfent elismételte, hogy egy olyan bulin vett részt 25-én éjjel, a medencés úszás versenyeinek befejeztével, amelyen számos ország úszói érezték jól magukat. Mary-Sophie-t a barátai, úszótársai kísérték el a Gigi’s nevű szórakozóhelyre a Lánchíd pesti hídfőjénél, és később ők is találták meg az úszónőt valahol a pesti utcán, öntudatlan állapotban.

Még mindig nem világos számomra, mi történt velem attól a pillanattól kezdve, hogy még oké voltam, addig a pillanatig, amikor már megint tudok magamról – fogalmazott. – De az még mindig borzalmasan nyugtalanít, hogy vajon mit csinálhattak velem a közbeeső időben.

Az úszónő nem tett feljelentést Budapesten, és már nem is fog, mert szerinte annak úgysem lenne értelme.

Őszintén szólva az első 24 órában nem is foglalkoztatott a dolog, csak amikor hazaértem Kanadába, és megláttam a testemen a zúzódásokat, akkor estem kétségbe. Vajon mi történhetett velem, kik okozhatták ezeket a sérüléseket? – kérdezte önmagát.

Mondjuk, az ember joggal teszi fel a kérdést, hogyhogy csak otthon, Kanadában vette észre a zúzódásokat?

Harvey elmondása szerint egy magyar úszótól kapta a meghívót a Gigi’sbe, de hogy ki volt az a magyar úszó, azt nem nevezi meg. (Pedig sokat segítene az igazság kiderítésében.) Az újból elhangzik a videófelvételen, hogy számos kanadai úszó tartott Harvey-val (az Index azt is kiderítette, hogy francia úszók is mulattak a bárban, többek között a vb nagy felfedezettje, Léon Marchand, a 200 és a 400 vegyes győztese), és civilek is részt vettek az eseményen, amelyet „Swimming World Championships Afterparty” néven reklámoztak. Az azonban nem egyértelmű, hogy ki volt a szervező.

Harvey arról beszél a felvételen, hogy amikor az utcán magához tért, hiányzott a pénztárcája, a mobiltelefonja és az iratai, ám amikor visszament a bárba, ott azokat visszaszolgáltatták neki, eltekintve egy eldobható kamerától, amit viszont nem talált.

Gyanítja, hogy azon olyan kompromittáló felvételek lehettek, amit nem akartak visszaadni neki.

Harvey arról is említést tett, hogy mások is beszámoltak neki olyan élményekről, miszerint bedrogozhatták őket. Azt kizárja az úszónő, hogy berúgott volna, és azért következett be nála a filmszakadás.

Harvey azt is megemlíti a videón, hogy szeretett volna egy toxikológiai tesztet csináltatni, de a kórházban, ahová elment, azt mondták neki, hogy már túl későre jár.

További érdekes körülmény, hogy miközben a zúzódások a testén már szépen gyógyulnak, Harvey e hét szerdáján pozitív koronavírustesztet produkált.

A sérüléseim közül a bordaficam és az agyrázkódás volt a legkomolyabb, de most, hogy újra elkezdtem az edzéseket, a felsőtestem is fáj – mondta. – A testi sérüléseknél azonban sokkal aggasztóbbak a lelkiek.

Engem az zavar és bánt a legjobban, hogy az emberek, akikkel beszéltem, mind azt mondják, hogy bizonyára túl sokat ittam, és hogy legközelebb jobban vigyázzak magamra. Pedig nem rúgtam be, összesen négy pohárral ittam, és tökéletesen magamnál voltam addig a pillanatig, amíg egyszer csak bekövetkezett nálam a filmszakadás.

Ehhez Nathan White, a Swimming Canada, a kanadai szövetség szóvivője annyit tett hozzá, hogy ők egy percig sem hibáztatják Harvey-t, tehát nem esnek az áldozathibáztatás bűnébe. Továbbá minden orvosi és egyéb segítséget megadnak az úszónőnek, hogy fel tudja dolgozni a történeteket.

Azt azonban még mindig homály fedi, hogy mi is történt pontosan 2022. június 25-ének zűrös éjszakáján a Gigi’sben és kint a pesti utcákon.

(Borítókép: Mary-Sophie Harvey 2017-ben a budapesti vizes vil ágbajnokságon. Fotó: Ian MacNicol / Getty Images)