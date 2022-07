Bernie Ecclestone bocsánatot kért a Vlagyimir Putyinról tett megjegyzései miatt

Bernie Ecclestone június végén egy televíziós interjúban azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „első osztályú ember”, akiért az életét is hajlandó lenne feláldozni. A 91 éves brit hozzátette, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – akit kigúnyolt a szónoklatában, komikusnak nevezve az államvezetőt – már véget vethetett volna az országa elleni orosz inváziónak, ha hajlandó lenne Putyinnal beszélni.

Amikor Ecclestone-t arról kérdeztek, hogy a háború kitörése óta még mindig barátjának tekinti-e Putyint, az idős üzletember csak annyit mondott:

'I'd still take a bullet for him.'



Bernie Ecclestone says Ukrainian President Zelensky should have listened to Putin to avoid war because Putin 'is a sensible person'. pic.twitter.com/jZ1hLnrYTU