Shane Tusup bicskája beletörött, Lőrinczi most csúcsra járatja

Ha az időrend csak egy kicsit is észszerűbb és jobban szolgálja a magyar úszó érdekeit, Bujdosó Zsombor nem második, hanem talán junior-Európa-bajnok is lehetett volna a fiatalok bukaresti versengésének 400 méteres vegyesúszó döntőjében. Így is elismerésre méltó és biztató, hogy a Vasas néhány napja már papíron is nagykorúvá vált erőssége egyéni csúcsot javítva a második helyen ért a célba, miután egy nappal korábban alig maradt le a 200-as döntőben a dobogó harmadik fokáról. Nem szabad elbíznia magát, de a bukaresti 4:21,06 perces úszása után máris a vb-szereplő Kós Hubert és Holló Balázs leendő új kihívójaként emlegetik a magyar számnak kinevezett 400 vegyesen, ráadásul egy olyan sokoldalú versenyzőként is, akinek a tarsolyában van még egy másik ütőlap is, nevezetesen a ritka jó mellúszása.

Kalandos vállalkozás

Zsombor 2019 nyarán a szülei beleegyezésével alaposan felforgatta az életét, amikor a bejárt útról letérve egyszer csak beállt Shane Tusup szerveződő minicsapatába, ahol az az amerikai az olasz Ilaria Cusinatót sztárolva igyekezett szavakkal és tettekkel nyerő helyzetbe hozni. Azt szerette volna, hogy a 2018-as Európa-bajnokságon a 400 vegyesen ezüstérmes itáliai előbb vagy utóbb az exnejét és versenyzőjét, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát is képes legyen legyőzni. Tusup ebbe az „olasz melóba” vette be az akkor még kölyök Bujdosó Zsombort, akinek kétségkívül jót akart, de a fiú szolgálata is jól jött neki, mert kellett Cusinato mellé egy strapabíró és ambiciózus edzőpartner is.

A Tusup körüli csapategység néhány hónappal később töredezni kezdett, majd elemeire hullott szét. Az amerikainak be kellett látnia, hogy rossz lóra tett, Zsombornak pedig azt, hogy jobb az otthon biztonsága és annak kiszámíthatósága.

„Kicsit sem örültem annak, hogy Zsombor Olaszországba költözött, noha kikötöttem, hogy folyamatosan konzultálunk, aminek Tusup sem volt az ellenére – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Lőrinczi György, a kivételesen tehetséges úszó mestere, aki előre látta, hogy a fiú próbaidős olaszországi »eltávozása« nem lesz hosszú életű. – Akkoriban 4:36–4:40-es időket úszott, ami nem számított kiemelkedőnek, miután az amerikaitól illendően elköszönve újra az én tanácsaimat követve edzett, gyorsan lefaragta az egyéni csúcsát 4:23-ra, ezt követte a mostani bukaresti 4:21.06-os ideje.”

Kétszer lépett ugyanabba a folyóba

Lőrinczi György nem bírálja szakmai alapon Tusupot, mire is menne vele, inkább beszél arról, hogy milyen hozzáadott értéket kapott Zsombor Hosszú Katinka volt mesterétől.

„Erősebb lett és önállóbb, rosszmájúan sem állíthatnám, hogy nélkülem megfeneklett volna a sportpályafutása, ami pedig a hazatérését illeti, szerencsére a visszaállás simán zajlott le. Az viszont megkérdőjelezhetetlen, hogy azóta egyre csak jöttek a jó eredményei, amit a Vasasnak is köszönhetünk, ahol minden kérésünket teljesítve segítették elő nem csak Zsombor, hanem Gyurinovics Fanni és Lili, Cserfalvi Olaf és a többi reménység felkészülését.”

Lőrinczi Györgyből nem a kincstári optimizmus mondatja, hogy Bujdosó Zsombor még sokkal jobb időkre is képes lehet, így arra is, hogy a dicsőséges magyar vegyesúszó hagyományok ápolásában is tevékenyen vehessen részt.

„Nem akarom elkiabálni, de Zsombor az augusztus végén kezdődő perui junior-világbajnokságon is hallatni fog magáról, ahol az időrend is jobban segíti majd, mint a bukaresti Eb-n. Mindketten tudjuk, hogy ebben a korosztályban ez lesz a búcsúversenye, mert jövőre már csak a felnőttek között indulhat. Nem féltem, mert lelkes és szorgalmas, annak pedig csak örülni lehet, hogy az alkatának és az erejének köszönhetően több vasat is tarthat a tűzben” – dicsérte Lőrinczi György a sikeres úszóját, aki annak idején azért költözött Debrecenből Budapestre, hogy a sztárúszó Hosszú Katinka nevével fémjelzett „vasas” klub tagja lehessen és Shane Tusup edzéseire járhasson. Ezzel is magyarázható, hogy 2019-ben másodszor is összekötötte a sorsát az amerikai edzővel.

(Borítókép: Bujdosó Zsombor, Ilaria Cusinató és Shane Tusup. Fotó: SzPressz Hírszolgálat)