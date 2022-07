Elbúcsúztatták Törőcsik Andrást, a legendát

Szombaton derült ki, hogy meghalt az Újpest FC egykori klasszisa. Törőtől nem sokkal később Orbán Viktor is elbúcsúzott, az Indexen pedig az alábbi írással emlékeztünk meg róla.

Az egykori válogatott labdarúgót hétfő este búcsúztatták Újpesten, de nemcsak a saját klubjának a szurkolói emlékeztek meg róla, hanem sokan mások is. Déri Tibor újpesti polgármester azt írta, hogy a közös gyertyagyújtást 20 órakor tartották a Szusza Ferenc Stadionnál.

– írta Déri Tibor a Facebookon.

Jelzésértékű, hogy nemrég még az Újpest legnagyobb riválisa, az FTC oldalán is megosztottak egy bejegyzést.

A goal.com bejegyzése szintén arra utal, hogy az emberek hosszú sorokban álltak a stadion előtt, és sok mécsest gyújtottak a legenda emlékére.

Tóth András hét évet játszott együtt Törőcsik Andrással az Újpesti Dózsa labdarúgócsapatában, és egy alkalommal a válogatottban is pályára léptek egyazon mérkőzésen. Történetesen azon a Jugoszlávia elleni barátságos összecsapáson, amely sokak szerint Törő élete meccse volt. A 17-szeres válogatott, ballábas játékmester most az Indexnek idézte fel legendás játékostársa népmesei alakját.

Leccében nyaralunk a családdal, itt ért utol a telefonhívása, és sajnos szombaton Andris halálhíre is. Nekem ugyanis csak Andris volt, nem Törő, úgy a szurkolók, a rajongói hívták. Nekünk, idősebb dózsásoknak ő csak Andris, Andriska volt – tűnődött minden idők egyik legjobb magyar bal lábának tulajdonosa. – 1974-ben, amikor a 19 éves Törőcsiket először pályára küldte Várhidi Pali bácsi, én már 25 éves voltam, Bene Feriék pedig már túl voltak a harmincon.

Törő pillanatok alatt gyökeret vert a Dózsában, és két éven belül a válogatottban is.

Andriska nemcsak a szurkolók kedvence volt, hanem a miénk is, játékostársaké. A kisöcsénknek tekintettük, már csak azért is, mert legfeljebb tizenöt évesnek tűnt a kese hajával, kölyökképével. Pátyolgattuk, a pályán és az életben is igyekeztünk megvédeni, sajnos nem mindig sikerrel. Legkevésbé önmagától. Sem a fehér mészcsíkokon belül és azon kívül sem.