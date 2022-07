Az időjárás is megtréfálhatja a Kékszalag versenyzőit

Horváth Ákos, a meteorológiai szolgálat Siófoki Viharjelző Obszervatóriumának meteorológusa azt írta: a verseny időjárását egy nagy kiterjedésű, centrumával az országtól nyugatra elhelyezkedő anticiklon határozza meg. Pénteken hajnalban hidegfront is érkezik, amely szélfordulással és megerősödő, északira forduló széllel jár. Ez az élénk-erős északias áramlás délutántól mérséklődik.

Csütörtökön a reggeli órákban a víz felett még gyenge, változó irányú légmozgás várható, amelyet délelőtt fokozatosan felvált a megélénkülő délnyugati (20-30 kilométer per órás) szél. A déli partnál a gyenge északias szél tovább kitart. Napnyugta felé gyengül a légmozgás.

Emellett változóan, majd túlnyomóan napos idő várható, nagy valószínűséggel csapadék nélkül.

A víz felett 26-27, a parton 32 Celsius-fokos lesz a legmagasabb nappali hőmérséklet, este 22 fok várható. A víz hőmérséklete 24, estére 25 fok körül alakul.

Pénteken a kora reggeli órákban érkezik a hidegfront, amelyet hirtelen északnyugatira forduló szél jelez, erős (45-55 kilométer per órás), a „kitett helyeken”, mint például a szigligeti öbölben, viharos (60-65 kilométer per órás) lökésekkel. Az egész Balatont átfújó erős szél délutántól lassan mérséklődik, de egy-egy erős (45-50 kilométer per órás) lökés az esti órákig előfordulhat. A jelenlegi számítások szerint a front alapvetően szárazan érkezik, de nem zárható ki teljesen egy-egy zivatar, amely rövid ideig tartó viharos (75-80 kilométer per órás) lökéseket is okozhat.

Az érkező front mögött megnövekszik a felhőzet, kis eséllyel zápor vagy zivatar is kialakulhat.

Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet a víz felett 25, a parton 27 fok körül várható. A vízhőmérséklet 24 fok körül alakul – fejtette ki a meteorológus.

Az először 1934-ben kiírt Kékszalag Európa legnagyobb tókerülő versenye. Tavaly 556 hajó nevezett, hogy teljesítse a légvonalban mintegy 150 kilométeres távot a Balatonfüred–Balatonkenese–Siófok–Tihany–Keszthely–Balatonfüred vonalon.

(Borítókép: Az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülő vitorlásverseny mezőnye Balatonkenese közelében 2021. július 22-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)