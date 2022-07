Párját ritkító fegyelmi vétségek miatt repült az olimpiai bronzérmes a magyar válogatottból

„Nemcsak a Liu fivéreket, hanem engem is mélyen érintett az eddigi vezetőedző, Csang Csing Lina távozása. A fiúk esetében ezt az érzést még sokkal meg kell szorozni, mert második anyjukként tekintenek rá” – mondta az MTI-nek az elmúlt időszakban a magyar válogatottnál csapatvezetőként és edzőként dolgozó Bánhidi Ákos, aki a kínai szakember távozásával a magyar csapat szakmai vezetője lett.



Bánhidi arról is beszámolt, hogy a Liu fivérek ezt követően is készülhetnek a Magyarországra 2012-ben érkező trénerrel, de ennek a technikai feltételei kidolgozás alatt állnak.



További változást jelent a magyar csapat életében, hogy szétvált a férfiak és a nők szakmai munkájának irányítása, utóbbiért Nicholas Gooch lett a felelős, aki korábban edzője volt a háromszoros világbajnok Elise Christie-nek is. Az elkülönülés ugyan még „kiforrás alatt áll”, de lesznek közös foglalkozások már csak a vegyes váltó miatt is, amelyben a magyar staféta bronzérmet szerzett idén a pekingi ötkarikás játékokon.





„Nagyon jó szakembernek tartom, akivel emberi viszonyrendszerben is stabil lábakon áll a kapcsolatunk” – mondta brit kollégájáról Bánhidi, aki a menedzsment szempontjából a női csapatot is irányítja.



Bánhidi azt is elárulta, az amerikai születésű, a vegyes váltóval olimpiai bronzérmes Krueger John-Henry olyan fegyelmi vétségeket követett el, hogy életében először arra kényszerült, hogy kizárjon valakit a csapatból. Mint megjegyezte, ez végleges döntés, azaz a 2018-ban 1000 méteren olimpiai ezüstérmes sportoló többet nem versenyez magyar színekben.



A magyar szövetség (MOKSZ) kedden közleményben jelentette be, hogy Csang Csing Lina távozik. Neki kiemelkedő szerepe volt a magyar korcsolyasport sporttörténeti sikereiben, így a férfi váltó 2018-as, phjongcshangi ötkarikás aranyérmében, valamint az első egyéni olimpiai diadalban is, melyet idén Liu Shaoang aratott 500 méteren Pekingben. Az edzői stáb tagja marad viszont Dzse Szu Csun dél-koreai szakember.

