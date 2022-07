A Kékszalagon is indul olimpikonunk, aki Párizsban a top 10-be érne

A 26 éves sportoló jelenleg két edzőtábor közötti pihenőidőszakát tölti – vitorlázással. Balatonfüreden egy egytestű trapézhajóval száll a vízre.

Ahol mi versenyzünk, ott mindenki egyforma hajóval indul, és ott csak a sportolók közötti különbség dönt, a Kékszalagnak pedig az egyik különlegessége, hogy különböző technikák csapnak össze, mindig próbálnak az újításokkal egyre gyorsabb hajókat létrehozni. Nekünk egész éves a program, télen melegebb éghajlatra utazunk, a Kékszalagon indulók inkább erre az időszakra elrakják a hajóikat, és csak a következő szezon elején veszik elő

– vetette fel a legnagyobb különbséget Vadnai Benjamin.

A BDO Sailing Team célja, hogy az osztályában lévő hajókkal legyen versenyben, és ha azoknál jobban tud teljesíteni, akkor akár egy-két, gyorsabb kategóriájút is elkapjon.

„Ha nagyon jó szelünk van, és minden összeáll, akkor talán éjfél körülre beérhetünk, de inkább hajnalban várható az érkezés.”

Vadnai Benjamin ifjúsági világbajnokként érkezett meg a felnőttek mezőnyébe, 2016-ban Rióban a 33., tavaly Tokióban a 18. helyen végzett laserben. Maga sem tagadja, hogy rengeteget segített neki a 2021-re halasztott viadalon a korábbi tapasztalata.

„Azok tapasztalatok, amelyeket ott gyűjtöttem, nagyon sokat adtak, legyen szó akár csak arról is, hogy az akkreditációs kártyára mindig figyelnem kell, hogy sokkal több embert érdekel a futam, sokkal több az interjú, van médiafolyosó, ami egy világbajnokság esetén nem szokványos. Elképesztő miliő van az olimpián, ami sok sportoló fejét el tudja csavarni. Amikor 20 évesen, tojáshéjjal a fenekemen mentem ki, még nem nagyon tudtam, hogy mit várjak, akkor kerültem fel a felnőttmezőnybe, az is új volt. Utána azért eltelt öt év Tokióig, folyamatosan ugyanazok versenyeztek, mindenkit ismersz, sokkal otthonosabban érzed már magad, mint amikor a riói olimpiára mentem.

Mi már Marseille-ben edzünk, ahol a 2024-es olimpia vitorlázószámait rendezik, hogy megismerjük ennek az időszaknak a sajátosságait, az ételeket, a szállást, a helyszínt.

Tokióba már 2017-ben megérkeztünk, hogy elkezdjünk arra készülni, milyen lesz majd az olimpián. Télen nincs értelme menni, mert nyáron van a verseny, azokat a körülményeket kell szimulálni. Nagyon fontos, hogy szabadban van a verseny, ezért az áramlásnak, a széljárásnak, minden időjárási viszontagságnak ki vagyunk téve, ezért nekünk azt kell begyakorolni, ami várható. Japánba is kimentünk minden évben több hónapot készülni a viadalra. Ez a terv most is”

– hozzátéve, hogy a párizsi olimpián a versenynek helyt adó környezet a Földközi-tengeren összegyűjtött tapasztalatok és a kulturális hasonlóságok miatt kevesebb változtatással járnak, mint például egy tokiói verseny esetében.

Testvérével, Jonatánnal ugyanabban a hajóosztályban versenyeznek, viszont a szakág sajátossága, hogy a versenyzők szintjétől függetlenül csak egy sportoló képviselhet egy nemzetet, így egymás riválisaként is szerepelnek – a megfelelő szintidő teljesítése esetében egymás elleni válogatóval.

Reményei szerint 2024-ben láthatjuk a Vadnai nevet a medal race-ben, azaz az érmekért küzdő top 10-ben.

Az alapcél, hogy kijussunk, kicsit ezúttal könnyebb is lesz a helyek miatt, ebből a szempontból Tokióba volt a legnehezebb a kvalifikálás. Úgy gondoljuk, hogy a kijutásnak sikerülnie kell, aztán kiderül, hogy melyik Vadnai fivér mehet az olimpiára, de én úgy nyilatkoztam a tokiói futam után is, hogy valamelyik Vadnai a medal race-ben lesz 2024-ben, a cél a top 10-be kerülés, és esetleg egy pontszerzés [top 6-ba jutás].

Vadnai Benjamint arról is faggattuk, hogy édes vagy sós vízen szeret-e inkább versenyezni, ő balatoni gyerekként előbbit preferálja, már csak azért is, mert utóbbi esetében folyamatosan tisztítani kell a hajót egyből a versenyeszközt szétmaró sótól és egyéb tényezőktől – továbbá a tengeren az áramlások és a hullámok is külön kihívást jelenthetnek.

Bár még mindig szemtelenül fiatal, már aktívan tervezi a jövőjét, sőt, öccsével közösen már bele is vágott a sport utáni életébe is, és elindították a Vadnai Bros. Kft.-t.

Mind a ketten kereskedelem és marketing szakon végzünk angolul – neki még néhány tárgy van hátra, nekem pedig a szakdolgozat. Miközben végeztem az egyetemet, már megfogalmazódott bennem a sport utáni civil életpályám, és pont akkor keresett meg a Code-Zero nevű vitorlás és szabadidő ruhamárka, először szponzorációval, majd egy kis egyeztetés után a magyar forgalmazói kizárólagosságot adták. Két évig csak ezzel foglalkoztunk, öcsém is egyre többet segített be az egyetem mellett a cégbe. Aztán az általunk is használt lasernek lettünk a forgalmazói, tehát ezeket a kisebb hajókat áruljuk. Szakmai kapcsolataink miatt kézenfekvő volt, hogy azt a hajót, amivel megyünk, mi hitelesen tudjuk képviselni a vásárlók felé, akik így tudják, hogy megfelelő minőségű hajót kapnak. Ezekhez jött még az inkább technikai ruházatokkal foglalkozó Musto is. Erre nyitottunk egy bemutatótermet. Az edzések mellett mindig szerettem volna, hogy az elmémet is »fárasszam« közben, hogy ne fásuljak bele az élsportba. Ha a versenyzéssel felhagytam, akkor szeretném ezt a vállalkozást teljes munkaidőben vinni

– mondta a 26 éves Vadnai Benjamin, akit arról is faggattunk, versenyzőként meddig tervezi a pályafutását.

„A 2024-es olimpiát még biztosan szeretném vállalni, a 2028-as Los Angeles-it még meglátjuk, a 2032-es már nem” – zárta gondolatait.

Csak a nagy szélre várnak!

A balatoni nyár legszebb pillanata, amikor hullámokat szelő, fehér háromszögek hada népesíti be a tó felszínét, mint például a július 14–16. közötti Kékszalagon.

Az indulók között van a Cofidis Sailing Team hajója is. Immár második éve a hitelintézet támogatásának köszönhetően Szénási Zsolt vezetésével a csapat azt próbálja elérni, hogy minél több fiatal tehetség kapjon lehetőséget a szupergyors katamaránon versenyezni.

Az Extreme 40-et többek között a Vadnai- és a Gyapjas-testvérek is kormányozták, de vitorláztak már Berecz Zsombor olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnokkal is.

Ilyen katamaránból 12 készült, 3 db a Balatonra került az elmúlt években. Az Extreme 40 igazi pályaversenyekre lett tervezve, akár a szél sebességének kétszeresével is képes haladni. A vitorlázásba Szénási Zsolt 30 évesen szeretett bele, amikor 2007-ben Magyar Bajnokságot nyert hajóosztályában, aztán egyre gyorsabb hajókról álmodott. Rengeteg emléke kötődik már ehhez a katamaránhoz, de a mai napig emlegeti, amikor árbóctörést szenvedtek vele. Ilyenkor a motoros kísérőhajó segítségével jut partra a hajó.

2022-ben fiatal csapat száll vízre a Kékszalagon, kapitányuk Héjja Marcell lesz. A hatfős teamben mindenkinek megvan a speciális feladata, s mivel ezzel a hajóval könnyű felborulni, bukósisakban, mentőmellényben versenyeznek a légvonalban 155 km-es távon.

(Borítókép: Vadnai Benjamin és Vadnai Jonatán – Fotó: Edelényi Viktor)