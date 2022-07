Halász Bence édesapja jól tette, hogy nem bújt be a paplan alá, édesanyja pedig már lefoglalta a jegyét Münchenbe, az Európa-bajnokságra. A 24 éves magyar, vb-ötödik helyezett kalapácsvető apja elárulta, fia 82,5 métert is hajított már a dél-afrikai edzőtáborban, azzal a dobással most világbajnok lett volna Eugene-ben.

Nem bánta meg Halász Tamás, a szombaton parádés egyéni csúccsal világbajnoki ötödik helyezést elért kalapácsvető Halász Bence édesapja, hogy furcsa szokásától eltérve most nem húzta a fejére a paplant, amikor a fiát szólították a dobókörbe a eugene-i atlétikai világbajnokság döntőjében.

Ha nem áll meg a verseny…

„Nem vagyok ijedős ember, akinek lépten-nyomon inába száll a bátorsága, de amikor Bence világversenyeken szerepel, úgy izgulok, hogy a dobásai előtt állandóan a fejemre húzom a takarót, nem nézem a tévét, csak a tudósító hangját hallgatom, vagy még azt sem – vallotta be az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Halász Tamás, akit eddig hiába győzködtek, hogy változtasson a szokásán. – Most viszont megembereltem magamat, talán mert egészen biztos voltam abban, hogy Bence kivágja rezet, és végre 80 méternél is nagyobbat fog dobni. Annak az elképesztően kemény munkának köszönhetően, amiről ő maga is azt mondta, hogy erősebben már aligha léphetne a gázpedálra. Sorozatban dobta a jól sikerült hatból hatokat, arasznyira került a 80 méterhez, itthon és külföldön is megállta helyét. Ezért sem kesergünk azon, hogy most nem nyert másodszor is világbajnoki érmet, mert remek formában volt, és nagyot küzdött, egyre csak javított, amíg egy elmért és ezért megismételt dobás, valamint a 10 ezer méteresek futama miatt le nem állt a verseny, és csak jó húsz perc elteltével indult újra. Ettől aztán minden, versenyben maradt dobó lefékeződött, és már összpontosítani sem tudott úgy, ahogy addig. Soha nem derül ki, hogy mi lett volna a verseny vége, ha minden a rendes kerékvágásban marad…”

Bence édesapja magyarázatot adott arra is, hogy a legkisebb fia miért kesergett a döntő után, és mi volt az alapja annak, hogy tőle szokatlan módon élete eddigi legnagyobb lehetőségének meghiúsulását is emlegette.

„Eddig sem a fiunk, sem pedig Németh Zsolt, az edzője nem büszkélkedett azzal, hogy Bence már a dél-afrikai edzőtáborban is 82,5 métert dobott, nemrégiben pedig Szombathelyen kétszer is 81 méternél nagyobbat mértek neki, egyszóval tényleg megnyílt előtte a világ, képes lehetett volna az érmeseket jobban megszorítani vagy talán egyiket-másikat meg is előzni.”

Az idő Bencének dolgozik

A családfő és a feleségével együtt Bence fiútestvérei is azért optimisták, mert tudják, vagy legalábbis sejtik, hogy az idő a magyar atlétika ifjú büszkeségének dolgozik. Miközben Bence még csak 24 esztendős, az ötödször is világbajnoki győzelmet arató lengyel Paweł Fajdek és honfitársa, Wojciech Nowicki is már a harmincharmadikat tapossa, náluk két évvel fiatalabb a 31 esztendős, harmadik helyezett norvég Eivind Henriksen, de még a negyedik helyezett francia Quentin Bigot is betöltötte a 29. életévét.

„Én azért is emelek kalapot a fiam előtt, mert képes volt felállni a padlóról a tavalyi vesszőfutása és az idei komplikált térdműtétje után, onnan jött vissza, ahonnan sokan talán nem is tudnának. Visszajött, és olyan erőt és tudást fejlesztett ki magában, amit csak csodálni lehet, neki pedig támaszkodni arra, és magabiztosnak lenni. Amikor a döntő után felhívott, úgy éreztem, hogy el van kettyenve, de megnyugodtam, amikor az újabb lehetőségeivel és a céljaival kezdett foglalkozni. Nincs megállás, hazatérve egy-két napot pihenni fog, aztán következik a szombathelyi Németh Pál Emléknap kihívása, nem sokkal később pedig a székesfehérvári Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, közben Bydgoszczban egy Gyémánt Liga-verseny, amit vb-visszavágónak is lehetne nevezni. Mindez csak felvezetője az augusztus 15-én kezdődő müncheni Európa-bajnokságnak, ahol a vb első öt helyezettje újra összemérheti az erejét.”

A családfő végül arról is beszámolt, hogy noha ő nem híve a külföldi utazásoknak, nem úgy Marika, a felesége és Bálint, Bence testvére, akik, amikor csak tehetik, elkísérik a Halász família büszkeségét a közeli és távoli országokba, így ott lesznek törzsszurkolóként a müncheni Európa-bajnokságon is, ahová a jegyüket már le is foglalták.

(Borítókép: Halász Bence a eugene-i atlétikai világbajnokság férfi-kalapácsvetésének döntőjében 2022. július 16-án. Fotó: David J. Phillip / AP / MTI)