Botka: A magyar nehezen felejt; Csercseszov: Hagyjuk már a múltat!

A harminc évvel ezelőtti téglamezei magyarverés emléke lengi be a szerdán kezdődő Ferencváros–Slovan Bratislava labdarúgó-mérkőzést a Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában. Pedig nem kellene; Sztanyiszlav Csercseszov, a zöld-fehérek orosz edzője azt hangsúlyozta a keddi sajtótájékoztatón, hogy ami akkor történt, az történelem, most csak a következő kétszer kilencven perc számít. Botka Endre viszont, aki nem is élt 1992-ben, megjegyezte, a magyar nehezen felejt.