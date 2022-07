Siklósi a frászt hozta a magyar küldöttségre, de címvédőként már a legjobb 32 között van Kairóban

A címvédő és tavaly olimpiai ezüstérmes Siklósi ráijesztett a magyar táborra, először azzal, hogy sokáig nem tudott előnyt kiharcolni Fajzulla Alimovval szemben, másodszor pedig azzal, hogy miután 8–5-re, majd 11–8-ra meglépett, „hagyta” felzárkózni üzbég ellenfelét. Alimov hat másodperccel a vége előtt 11–10-re alakította az állást, kettővel később pedig egyenlített. A ráadásban Siklósinál volt a kedvezmény, ennek ellenére ment előre, és egy határozott akciót lezárva sikerült megszúrnia ellenfelét.





A kiemeltként hozzá hasonlóan ugyancsak a főtáblán kezdő Koch Máté – pár perccel korábban – jó darabig nem találta a fogást az amerikai Yeisser Ramirezen, és csak az utolsó percben tudta a maga javára fordítani a mérkőzést. Mellette pár méterre vívott Nagy Dávid, akinek Jamada Maszaru személyében erősebb ellenfél jutott. A japán tavaly csapattársaival aranyérmet nyert a tokiói játékokon, és most is bizonyította, hogy magas szinten képes koncentrálni, ha szükséges. Az egyszerre zajló két magyar érdekeltségű asszó bő negyven másodperccel a vége előtt egyformán 8–8-ra állt, csak míg Koch akkor pillanatok alatt 11–8-ra elhúzott, és onnan már nem is engedte ki a győzelmet a kezéből, addig Nagyot Jamada megszúrta, majd megint a japán volt pontosabb. Emiatt a magyar párbajtőrözőnek sietnie kellett, ami újabb Jamada-tusokat eredményezett.



Elsőként Andrásfi Tibor lépett pástra, Volodimir Sztankevics ellen 2–6-ról visszazárkózott, majd 8–8-nál is döntetlenre állt, de utána a csörtét lezáró együttes találatig csak az ukrán adott tust – összegezte az eseményeket az MTI.

A női tőrözők között egyetlen magyar, Kondricz Kata vette sikerrel a főtábla első fordulóját, Kondricz Kata hongkongi ellenfelet vert nagyon simán. Pásztor Flóra és Pöltz Anna ugyanakkor kikapott.

VÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG (Egyiptom)

FÉRFI PÁRBAJTŐR

64 között

Siklósi Gergely – Fajzulla Alimov (üzbég) 12–11

Koch Máté – Yeisser Ramirez (amerikai) 14–11

Jamada Maszaru (japán) – Nagy Dávid 14–10

Volodimir Sztankevics (ukrán) – Andrásfi Tibor 15–9

NŐI TŐR

64 között

Kondricz Kata – Hiu Wai Valerie Cseng (hongkongi) 15–4

Pauline Ranvier (francia) – Pásztor Flóra 15–11

Jessica Zi Jia Guo (kanadai) – Pöltz Anna 15–10