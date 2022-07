A futballistenek átírták a Fradi forgatókönyvét

A Ferencváros–Slovan Bratislava (1–2) labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első mérkőzése után először Sztanyiszlav Csercseszov, a Fradi edzője várta az újságírók kérdéseit.

Miért cserélte le három legértékesebb játékosát, Laidounit, Traorét és Tokmacot, miért nem voltak ők a pályán az utolsó húsz percben? A védekező stílusú Loncar miért jött be? – hangzott az első kérdés.

Mert a vezetőedző így döntött – mondta Csercseszov. – Az előző meccsen is így volt, ebben nincs semmi újdonság. Traoré két napot nem tudott edzeni, most ennyi volt benne.

Miben reménykedhetünk Pozsonyban, mi lesz másképp? Hiszen most a 66 százalékos labdabirtoklás, a húszezer fanatikus Fradi-drukker ellenére sem sikerült győzni.

Nem mindig úgy jön ki a lépés, ahogy szeretnénk, a futballistenek néha átírják az általunk elképzelt forgatókönyvet. De van még egy visszavágó, az első öt percet leszámítva ma is domináltunk. Minden esély megvan a visszavágón a továbbjutás kiharcolására – bizakodott az orosz tréner.

A 80. percig úgy tűnt, a Fradi kézben tartja a meccset. Mi okozta a fordulatot? Fáradtság? Mentális problémák?

Nem a problémák vezettek a vereséghez, talán az, hogy alábbhagyott a koncentráció. Az első bekapott gólt pontrúgás előzte meg, ez benne van a fociban. Kielemezzük a történteket. Nekem egy dolgom van, egy hét alatt felkészíteni a csapatot a visszavágóra – így Csercseszov

Minek tulajdonítja a Slovan sok sikeres ellentámadását? Mi volt az első reakciója a lefújás után?

Sok labdavesztésünk volt, ez az egyik ok, ezt ki tudták használni. Hogy mit mondtam az öltözőben? Azt, hogy túl vagyunk a párharc első félidején, ennyi. Csütörtökön 9.30-kor edzés, készülünk a visszavágóra!

Meglepte-e valamivel a Slovan, mondott-e valamit Vladimír Weissnek a meccs után?

Váltottunk pár szót, továbbra is jóban vagyunk. Készen álltunk mindenre, tudtuk, mire számíthatunk. Sajnos, ilyen a futball, a meccset ki fogjuk elemezni, nem mindig az történik, amire felkészültünk.

Vladimír Weiss, a Slovan edzője először értékelte a mérkőzést, a csapata teljesítményét.

Nagy győzelmet arattunk, de még csak félidőben vagyunk. A Zólyombrézó-meccs és a Batumi nyögvenyelős legyőzése után is mondtam, hogy erősek vagyunk, csak időre van szükségünk. Fantasztikus hangulatú, remek meccs volt. Minden a sportszerűség keretei között zajlott. Boldog és fáradt vagyok, de leginkább büszke a csapatomra.

Igazságos eredmény született, erre számított-e a Fraditól?

Jól védekeztünk a háromvédős rendszerben. Kitűnően zártuk a területeket, már szombaton is ezt próbáltuk, de akkor kevesebb sikerrel. Óriási ziccerünk volt az elején. A Fradi annyit játszott, amennyit engedtünk neki. 0 – 1 után rizikóznom kellett, de ez most bejött. Vladimírt, a fiamat izomsérülés miatt cseréltem le. Az az igazság, reggel még úgy volt, hogy nem is játszik, de aztán kérte, hadd mutassa meg, mit tud. és meg is mutatta. Nagyszerű játékos és nagyszerű srác a fiam. De Marco élete egyik legjobb meccsét játszotta, Chovan két góltól mentette meg a kapunkat, nem is volt gyenge pontunk. Nyerhettünk volna több góllal, de ki is kaphattunk volna. Megérdemeltük a győzelmet. Remélem, megtelik a stadionunk a visszavágóra, és olyan hangulatot teremtenek a szurkolóink, mint most a fradisták – mondta Weiss.

Kasia, az egyenlítő gól szerzője is megszólalt.

Jó napunk volt, de nem akarunk túl korán ünnepelni, a visszavágó még hátravan – mondta a középhátvéd. – Ritkán szerzek gólt, most hála istennek sikerült. Nagyszerű volt a meccs hangulata, a BL-selejtezők általában ilyenek. Nagyon boldog vagyok. Nehéz meccs volt.

Weiss nagyjából olyan játékot várt a Fraditól, mint amilyet kapott. Azaz: támadó szellemű futballt.

Az elején egy nagy helyzettel rájuk ijesztettünk. A végén jól reagáltunk a góljukra. Köszönöm az atmoszférát a hazai és a vendégszurkolóknak is. Remélem, többségben lesznek a szurkolóink otthon, és belehajszolják a csapatot a továbbjutásba.

Holman miért nem játszik többet? Korábban alapember volt, firtatták a magyar újságírók.

Türelmesnek kell lennie, komoly sérülés után van visszatérőben. Küzd, harcol a csapatba kerülésért. Nagyon jó játékosnak tartom – összegzett Weiss, aki még nekünk, újságíróknak is megköszönte a tárgyszerű kérdéseket.

(Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában játszott Ferencváros–Slovan Bratislava-mérkőzésen a Groupama Arénában, 2022. július 20-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)