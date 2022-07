Történelmi siker: világbajnok a magyar női kardcsapat!

Elsőként Pusztai Liza lépett a pástra Caroline Querolin ellen. Az ifjúsági olimpiai bajnok magyar kardvívó vitte be az első két tust, és 5–2-re nyerte a nyitó asszót. A 2003-as születésű Battai Sugár következett, és 5–3-ra legyőzte Sara Balzert, kiválóan kezdett, és öt tus volt a magyar csapat előnye. A harmadik párban Szűcs Luca tökéletes játékkal verte meg Sarah Noutchát, már hét tusra rúgott a magyar vezetés.

Újra Battai következett, ezúttal Querolin ellen, és bravúros játékkal megnyerte fiatal vívónk a második asszóját is. Pusztai Liza érkezett a pástra, de most az első két tust a francia Noutcha vitte be, és nyerte kettejük párharcát 7–5-re, de így is nyolc tus maradt a magyarok előnye. Szűcs Luca az első asszójában magabiztos volt, Balzer elleni második párharcát négy tussal nyerte. Battai Sugár sem veszített lendületéből, 5–1-re nyert Noutcha ellen, ekkor már 16 tus volt a magyar előny!

Az utolsó előtti asszóban újra Szűcs Luca lépett pástra Queroli ellen, és ugyan 12–5-re kikapott a magyar vívó, de így is maradt az utolsó asszóra kilenc tus előnye a magyar csapatnak. Zárásként Pusztai Liza érkezett Balzer ellen, és ugyan kikapott asszójában 9–5-re,

összesítésben 45–40-re nyert, és világbajnok a magyar női kardcsapat!

A kardvívás történelme során első alkalommal lett világbajnok a magyar női kardcsapat.

A női kardcsapat a magyar küldöttség harmadik érmét szerezte Egyiptomban. Hétfőn győzött Szilágyi Áron kard egyéniben, majd csütörtökön második lett a Szilágyi, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású kardcsapat.

Vívó-világbajnokság, női kardcsapat, döntő

Magyarország–Franciaország 45–40

(Borítókép: MTI)