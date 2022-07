Dupkantis kiugrott a stadionból, Amusant semmi sem gátolta

Szédületes eredményekkel búcsúzott az atlétikai világbajnokság Eugene-től; a zárónapon a nigériai Tobi Amusan kétszer is megjavította a 100 méteres gátfutás világrekordját, a svéd Armand Duplantis pedig már 621 centinél tart rúdugrásban, lassan elhomályosítva a legendás Szergej Bubkát. És ne feledjük: az amerikai 4×400-as női váltó hajráembere, a csodás McLaughlin 47,91-et futott, azaz veszélyben Marita Koch 47,60-as világcsúcsa! Felkészül Budapest, a 2023-as vb házigazdája!

Mondo Duplantis második kísérletével egy centiméterrel 621 centire javította saját világcsúcsát férfi rúdugrásban a eugene-i atlétikai világbajnokság zárónapján, egyszersmind túltett Szergej Bubkán, a szám óriásán, aki életében 46-szor ugrott 6 méter felett, a 22 éves svéd pedig immár 48 minimum hatméteres ugrásnál tart.

Duplantis idén márciusban a belgrádi fedett pályás vb-ugrotta a régi csúcsot, a 620-at (rúdugrásban nem különböztetnek meg szabadtéri és fedett pályás rekordot). Ez az ötödik alkalom, hogy Duplantis világcsúcsot ugrik, először 2020 februárjában ért el rekordot Torunban 607 centivel. Viszont ez az első eset, hogy szabad ég alatt ugrott világcsúcsot. Ez az első eset 1994 óta, hogy szabadtéren világcsúcsot ugrottak rúddal – akkor Bubka tette meg ezt 614 centivel, öt évvel az előtt, hogy Duplantis egyáltalán megszületett volna.

A nap másik hőse a nigériai Tobi Amusan volt, aki már a 100 méteres gátfutás elődöntőjében 12,12 másodpercre javította az amerikai Keni Harrison 2016-ban futott 12,20-as világcsúcsát. Negyvenkét éve ez a legnagyobb különbségű világcsúcsjavítás a számban! Amusan a döntőben látszólag tovább javította a saját rekordját, amikor 12,06-os űridővel győzött, de aztán kiderült, hogy a hátszél valamivel erősebb volt a megengedettnél.

Tobi Amusan 12,06-os futása

A férfiak 5000 méteres versenyében a norvég Jakob Ingebrigtsen 21 éves fejjel élete első világbajnoki címét szerezte, és kiköszörülte az 1500-on elszenvedett csorbát, ahol csak második lett, és önmagának csalódást okozott.

A végén csattant az ostor, no nem azzal, hogy az Egyesült Államok megnyerte a nők 4×400 méteres váltóját, hanem hogy hajráemberként a gyönyörű és villámgyors Sydney McLaughlin 47,91-et futott! Ez ugyan nem hivatalos eredmény, de már megközelíti Marita Koch 1985. október 6-án Canberrában futott és megközelíthetetlennek tartott 47,60-as világcsúcsát. És azt is egyértelművé teszi, hogy McLaughlin a 400 gát mellett a 400 síkot is simán megnyerte volna Eugene-ben, ha nincs olyan közel egymáshoz a két szám döntője.

Végül egy magyar vonatkozás: a verseny befejeztével Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke átvette a jelképes váltóbotot, hiszen jövőre Budapest rendezi a világbajnokságot.

Az utolsó napi döntők eredményei:

Női távolugrás: 1. Malaika Mihambo (német) 712 cm, 2. Ese Brume (nigériai) 702, 3. Leticia Oro Melo (brazil) 689

Férfi 5000 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (norvég) 13:09,24 perc, 2. Jacob Krop (kenyai) 13:09,98, 3. Oscar Chelimo (ugandai) 13:10,20.

Női 800 m: 1. Athing Mu (amerikai) 1:56,30 perc, 2. Keely Hodgkinson (brit) 1:56,38, 3. Mary Moara (kenyai) 1:56,71

100 m gát: 1. Tobi Amusan (nigériai) 12,06 mp, 2. Britany Anderson (jamaicai) 12,23, 3. Jasmine Camacho-Quinn (Puerto Ricó-i) 12,23

Férfi rúdugrás: 1. Armand Duplantis (svéd) 621 cm, új világcsúcs, 2. Christopher Nilsen (amerikai) 594, 3. Ernest John Obiena (Fülöp-szigeteki) 594

4×400 m férfi váltó: 1. Egyesült Államok 2:56,17 perc, 2. Jamaica 2:58,58, 3. Belgium 2:58,72

4×400 m női váltó: 1. Egyesült Államok 3:17,79 perc, 2. Jamaica 3:20,74, 3. Nagy-Britannia 3:22,64

Tízpróba: 1. Kevin Mayer (francia) 8816 pont, 2. Pierce Lepage (kanadai) 8701, 3. Zachery Ziemek (amerikai) 8676

Az éremtáblázat élén az Egyesült Államok végzett óriási fölénnyel:

1 Egyesült Államok 13 arany 9 ezüst 11 bronz 33 összesen 2 Etiópia 4 4 2 10 3 Jamaica 2 7 1 10 4 Kenya 2 5 3 10

