Új rendszert vezetnek be a 2024-es párizsi olimpián

Bevezetik a vigaszágat a 200 és 1500 méter közötti atlétikai számokban a 2024-es párizsi olimpián – jelentette be hétfőn a sportág világszövetsége.

A közlemény szerint a vigaszág fordulója fogja helyettesíteni a jelenlegi gyakorlatot, amely szerint a leggyorsabb idők elődöntős szereplést érnek azon atléták számára, akik nem futambeli helyezésükkel biztosítják azt.

Az új rendszert 200, 400, 800 és 1500 méteren, valamint 100 és 110, illetve 400 méter gáton alkalmazzák majd, és az első kört a vigaszág, majd az elődöntő és a döntő követi.

A 100 méteres távon már most is négyfordulós rendszert alkalmaznak, mivel itt előselejtezőt rendeznek az első kör előtt. A 3000 és 5000 méteres távokon viszont nem vezetik be az új rendszert, mert ezekben a számokban nem lenne elég idejük a futóknak a regenerálódásra.

MTI

(Borítókép: Getty Images)