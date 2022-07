Ötszörös áron kínálják a jegyeket a szlovák üzérek a Fradi-szurkolóknak

Valahogy most nem érzékelek akkora futball-lázat, mint egy hete, de lehet, hogy ez csak az én percepcióm. Valahogy vihar előtti csendet érzek... – mondta az Indexnek felvidéki ismerősünk, a Sportnet.sme.sk szlovák nyelvű honlap munkatársa. – Igaz ugyan, hogy szinte az összes jegy elkelt a téglamezei pályára, amelynek Nemzeti Futballstadion a hivatalos neve, és amely 21 500 nézőt fogad be. Már csak a D 104-es és a D 106-os szektorba lehet jegyet kapni, oda is csak azért, mert az a vendégeknek fenntartott lelátórész tőszomszédságában van, és nyilván senki sem szeretne közvetlen összetűzésbe kerülni a ferencvárosi fanatikusokkal.