A Fradié volt az utolsó szó, újabb lépés a BL-csoportkör felé

Egy rövid megingástól eltekintve végig dominált a Ferencváros Pozsonyban a Slovan Bratislava ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája 2. selejtezőkörének visszavágóján, 4–1-re győzött, és 5–3-as összesítéssel bejutott a 3. fordulóba, ahol az azeri Qarabag az ellenfele. Most először sikerült fordítania a magyar bajnoknak hazai vereség után a sorozatban. Egyszersmind megvolt a nemes bosszú a harminc évvel ezelőtti, duplán is fájdalmas pozsonyi 4–1-es vereségért.

A pozsonyi (téglamezei) Nemzeti Futballstadionba este hét körül érkezett meg a 800 Fradi-drukker, azonnal rázendítettek a Ria, ria, Hungária! kórusra.

Az eső időközben elállt, kellemes, 27 fokos meleg volt a pályán és a nézőtéren.

És ami a legfontosabb, abszolút béke, még úgy is, hogy kedd estére úgynevezett ustawka, azaz nem éppen kesztyűs kézzel végrehajtandó mérkőzés volt meghirdetve a ferencvárosi és a pozsonyi kemény mag között – legalábbis így értesültünk –, de a „matek” végül elmaradt.

Mégpedig azért, mert hiába várakoztak egy órán át a zöld kemény legények, az Ultras Slovan nem érkezett meg... Utólag azt kell mondanunk, jobb ez így.

A Bajnokok Ligája-selejtező 2. fordulója visszavágójának nagy volt a tétje. Ha a Fradi továbbjut szerda este, akkor egyfelől folytathatja a menetelést a BL-csoportkör felé, továbbá már minimum az Európai Konferencialiga-selejtező rájátszásába kerül, ahonnan egy győztes párharccal főtáblára jut, míg vesztes párharc esetén búcsúzik a kupaküzdelmektől.

A Nemzeti Futballstadiont 21 500 néző töltötte meg a kezdéskor, amire az olasz Marco Di Bello sípszava adta meg a jelt. A két szurkolótábor a stadion átellenes végében foglalt helyet – még szép –, ment a felelgetés oda-vissza, a kék-fehérbe öltözött szlovák fanatikusok rigmusait nem értettük, csak a Ferencváros szó volt kivehető, de az valószínűsíthető, hogy nem hízelgő kontextusban.

19 óra 42 perckor az első labdarúgó, aki kifutott a gyepre melegíteni, Bogdán Ádám volt, a Fradi tartalékkapusa, óriási üdvrivalgás fogadta a ferencvárosi fertályból, fülsiketítő füttyszó a másik oldalról. Kisvártatva a Groupama Arénában remeklő Adrián Chovan, a hazaiak kapusa is megjelent, őt egetverő ovációval üdvözölte a vendéglátók szurkolóserege.

A két csapat összeállítása a következő volt:

Slovan: Chovan – Medvedev, Kasja, Abena, De Marco, Pauschek – Barszegjan, Kankava, Kucka, Csakvetadze – Saponjics.

Ferencváros: Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, Civic – Esiti, Laidouni – A. Traoré, Zachariassen, Tokmac Nguen – Boli.

A Fradiban tehát most egy magyar mezőnyjátékos is szóhoz jutott Botka Endre személyében Henry Wingo helyén, továbbá a budapesti tizenegyből Adnan Kovacevic is kimaradt, őt Mats Knoester helyettesítette. A Slovan edzője, Vladimír Weiss alig változtatott a Groupama Arénában 2–1-re győztes csapatán, kihagyta a fiát, az ifjabb Vladimírt.

A kezdés előtt eljátszották a Slovan himnuszát, vagy inkább indulóját, amelynek szövegét kiírták a kivetítőre is.

Laidouni sárgája vezette be a meccset, tényleg nem bánt kesztyűs kézzel (lábbal) ellenfelével a tunéziai válogatott középpályás. A hangzavar legalább akkora volt, mint egy hete a Groupama Arénában, alaposan belehúztak a Slovan szurkolói, de a fradisták sem maradtak adósak. Medvedev megsérült a szlovákoknál, André Green váltotta a 11. percben.

A Fradinak támadnia kellett, ezért kinyílt a védelme, veszélyesek voltak a szlovákok kontrái. És mégis, a 20. percben Boli gólt szerzett! Civic balról adott be, a védője mögül kibújva a center a bal alsó sarokba lőtt, 0–1.

A 23. percben Barszegjan a felső lécre küldött lövéssel válaszolt. Változott a forgatókönyv, most már a Slovannak kellett támadnia, vagy legalábbis nem folytathatta az időhúzást, mivel nem állt továbbjutásra.

Igaz, egyelőre kiesésre sem.

A 30. perc végéig. Akkor szöglet után Esiti rárúgta a kipattanó labdát – a lövés mellé ment volna, de Zachariassen beletette a fejét, és onnan a hálóba pattant, 0–2, és most már összesítésben 3–2-re a Ferencváros állt jobban!

Szépen visszaállt a magyar bajnok, és könnyedén verte vissza az erőtlen, ötlettelen hazai próbálkozásokat. El is laposodott a meccs, amit ferencvárosi oldalon nem nagyon bántak. Bár a félidő végén akadt egy helyzete a Slovannak, de ezt elrontották a hazaiak. És ezzel véget is ért a félidő.

Az első negyvenöt perc tanulsága: körülbelül akkora a különbség a két csapat között a Fradi javára, mint a két játékoskeret értéke között: 42 millió euró vs. 21 millió euró. Igazság szerint nem is érti az ember, hogyan kaphatott ki az FTC ettől az ellenféltől a Groupama Arénában. Gondoltuk ekkor, pedig még hátra volt egy-két váratlan fordulat...

Már a Slovan játékosai voltak idegesebbek, az 51. percben Kankava sárga lapot kapott, mert rálegyintett a bíróra. Potyogtak a sárgák: Zachariassen, Kucka és Traoré is megkapta a kártyát.

Az 58. percben Boli végképp eldönthette volna a meccset, középen ketten is tisztán várták a beadást, de ő önző módon az oldalhálóba lőtt. A 63. percben Bolit Vécsei váltotta.

És mekkora hiba volt, hogy Boli nem adta meg a kegyelemdöfést!

A 70. percben jobboldali szöglet után De Marco, a hazai csapatkapitány az elmélázó védők között hét méterről a kapu közepébe fejelt, 1–2. Már megint egy pontrúgás után! Feltámadt a tetszhalott, újból hosszabbításra állt a már megnyertnek tűnő párharc.

A 89. percig, amikor egy eladott szlovák labda nyomán csiki-csukit játszott a Fradi, jobbról jött a beadás, fejjel belepiszkált egy Slovan-védő, de ott volt Traoré, aki nehéz szögből, balról a jobb felső sarokba lőtt, Chovan csak beleütni tudott a labdába, 1–3, összesítésben 4–3 a Fradinak, és továbbjutás. Sőt, a hosszabbítás harmadik percében Laidouni belőtte a negyediket is, 4–1-re győzött a Ferencváros, és bejutott a BL 3. selejtezőkörébe, ahol az azeri Qarabag vár rá.

Ezzel eldőlt, hogy a magyar bajnok biztosan csoportkörös ősszel. Ha két vesztes párharc jön, akkor Ekl, ha egy, akkor El, ha két győzelem, akkor BL.

Bajnokok Ligája-selejtező, 2. kör, visszavágó:

Slovan Bratislava–Ferencváros 1–4

Pozsony, Nemzeti Futballstadion, 21 500 néző. V.: Di Bello

Gólok: De Marco, ill. Boli (20.), Zachariassen (30.), Traoré (89.), Laidouni (93.)

Összesítésben 5-3 a Ferencváros javára, ezzel a magyar bajnok a BL 3. selejtezőkörébe jutott, ahol az azeri Qarabag az ellenfele.

