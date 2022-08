Halaszt a Fradi: közérdek vagy kivételezés?

Tegyük egymás mellé a Ferencvárosnak a Slovan Bratislava elleni, múlt szerdai BL-selejtező-visszavágón pályára küldött kezdő tizenegyét és egy képzeletbeli, ettől teljesen különböző csapatot:

Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, Ćivić – Laïdouni, Zachariassen, Esiti – Nguen, Boli, Traoré.

Bogdán – Wingo, Kovačević, Bešić, Thelander – Sigér, Vécsei, Lončar, Marquinhos – R. Mmaee, Bassey.

Ugye a B csapat sem rossz? Borítékolhatóan a dobogón végezne az NB I-ben. És akkor Zubkov, Haraisvili, Auzqui, Gavrić, Mercier és Pászka még szóhoz sem jutott…

A Ferencváros egyébként vasárnap a Puskás Akadémia elleni első fordulóbeli bajnokin ilyen összeállításban vívta ki az 1–0-s győzelmet:

Dibusz – Thelander, Knoester, Kovačević – Auzqui (Zachariassen, 69.), Vécsei, Laïdouni, Lončar (Traoré, 57.), Pászka – Bassey, Mercier (Tokmac, 57.)

Szóval nem tűnik indokoltnak a Fradi túlzott óvatossága.

Végtére is a játékoskeretet úgy állították össze, hogy bírja a két-, sőt többfrontos igénybevételt, hiszen a rotációt erre találták ki.

Kétségtelen, a magyar labdarúgás érdekeire mindig lehet hivatkozni, és tagadhatatlan, minél tovább menetel az FTC a BL, esetleg az El selejtezőjében, annál több pénz áramlik az UEFA-tól nemcsak a Fradi bankszámlájára, hanem az egész magyar futballba, ilyen alapon a zöld-fehérek a ZTE-nek is keresik a pénzt. Hiszen az UEFA az eredmények függvényében utal pénzt az MLSZ-nek, amiből valamennyi klub részesül.

Ugyanakkor a zalaiak súlyos anyagi veszteséget szenvedhetnek a halasztással. Egyfelől a 11 200 főt befogadó ZTE Aréna jó eséllyel megtelt volna a hétvégén, a nyár kellős közepén, míg ez például januárban, amikor vélhetően bepótolják a meccset, kevéssé valószínű, jó, ha kétezren lesznek majd a lelátókon a fagyban. Nem beszélve arról, hogy januárban nyilván fűteni kell majd a stadiont és a játékteret is, ami a jelenlegi energiaárak mellett nem olcsó mulatság.

Bár a zalaiak roppant sportszerűen egy szót sem szóltak az MLSZ versenybizottságának döntése nyomán – hiába is szóltak volna, jogorvoslatra nincs lehetőség –, nagyjából sejthető a véleményük a klub honlapján megjelent közleményt olvasva:

„Új időpontban kerül megrendezésre az augusztus 6-ra kiírt találkozó, az eddig megvásárolt jegyek módosítási és visszaváltási folyamatáról a hét elején tájékoztatjuk szurkolóinkat. A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottságának elnöke által kijelölt versenybiztos 2022. július 31-én versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – az MLSZ Labdarúgás-versenyszabályzat 27. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján meghozta az alábbi határozatot:

A 2022. augusztus 6-án (szombat) 17.45 órára kisorsolt ZTE FC–FTC OTP Bank Liga mérkőzést elhalasztja. A bajnoki mérkőzés új kezdési időpontját az MLSZ Versenybizottsága fogja kitűzni.

A fenti határozattal szemben az MLSZ Labdarúgás-versenyszabályzat 27. § (5) bekezdés e) pontja alapján jogorvoslatnak helye nincs.

A Ferencváros a nemzetközi szereplés végett egyoldalú halasztási kérelemmel fordult az MLSZ felé, melyhez a szövetség hozzájárult.

Habár sajnáljuk, hogy halasztásra került a találkozó, hisz hatalmas érdeklődés volt a mérkőzésre, az eddig megvásárolt jegyek az új időpontra kiírt találkozó alkalmával is felhasználhatók, illetve természetesen vissza is válthatók. A hét elején tájékoztatni fogjuk szurkolóinkat a korábban megvásárolt jegyek módosítási, illetve visszaváltási folyamatáról. A vendégszektorba vásárolt jegyek tekintetében a budapesti klub tájékoztatást fog adni.”

De vajon hogyan vélekednek a halasztásról mint a bajnokság alakulását érdemben befolyásoló jelenségről a magyar futball múltjának és jelenének jelentős egyéniségei?

Egervári Sándor mesteredző, korábbi szövetségi kapitány (2010–2013), az U20-as válogatottat világbajnoki bronzéremre vezető szakember:

Csank János mesteredző is volt szövetségi kapitány (1996–1998), továbbá mind a Ferencvárost (2000–2002, 2007–2008), mind a Zalaegerszeget (2008–2011, 2015–2016) irányította:

Nem helyeslem, nem tartom fairnek a halasztást. Tudom, ez már korábban, Szerhij Rebrov idején is szokásban volt, de akkor sem helyes. Azért van két és fél csapatra való játékosa a Fradinak, hogy mindenki kapjon játéklehetőséget, ha már tartják őket. Különben is, azért kezdték valamivel korábban a bajnokságot, hogy játékban legyenek a kupacsapataink, erre föl már a második fordulóban halaszt a Fradi, amikor még nem is lehetnek fáradtak a játékosok. Még ha novemberben lenne mindez... Nem beszélve arról, hogy ki is tolnak az ellenféllel, jelen esetben a Zalaegerszeggel, ahol már mindenki rákészült a szombati mérkőzésre, a játékosok, a szurkolók, az egész város. Pláne hogy most ilyen jól megy a csapatnak. Az ilyesmi Európában nem szokás, mit gondolnak, a Sevillát mennyire érdekli, hogy a Real Madridnak vagy a Barcelonának mi a jó?

Révész Attila, a Ferencvároshoz hasonlóan a nemzetközi porondon szereplő Kisvárda sportigazgatója:

Azt tudni kell, hogy a kupacsapatok jó szereplése az egész magyar labdarúgás érdeke, és ezen belül természetesen az adott kluboké is. Nekünk például most annyira megerősödött az UEFA-koefficiensünk, hogy már a harmadik helyen állunk a rangsorban az FTC és a Mol Fehérvár mögött. De minden egyes megnyert kupameccs növeli a magyar futball ázsióját, adott esetben már nem az első, hanem mindjárt a második selejtező körben indulhatnak a csapataink. Szóval egyetemes érdek a kupacsapatok támogatása. Más kérdés, hogy erre a Fradi nem szorul rá a bő játékoskerete miatt. Mi viszont nagyon is rászorulnánk, mert nincs 28 játékosunk, most is hullafáradtak voltunk a Debrecen ellen, azért engedtük ki a kezünkből a biztos győzelmet a hosszabbításban. Elméletileg elképzelhető, hogy mi is fogunk kérni halasztást, de most azt mondom, hiába szűk a keretünk, mi a végsőkig kitartunk.