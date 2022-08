Gyulai Memorial: újabb olimpiai és világbajnokok részvétele lett hivatalos

A magyar szövetség (MASZ) honlapján megjelent közlemény szerint az elmúlt napokban olyan klasszisok érkezése vált biztossá, mint Shericka Jackson, Kendra Harrison, Joe Kovacs, Renaud Lavillenie és Alison Dos Santos – olvasható az MTI által kiadott hírben.



Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó verseny a férfi rúdugrás lesz, amelyben a 6,21 méterrel világcsúcstartó svéd Armand Duplantis részvétele már korábban biztos volt. Hozzá csatlakozott a korábbi világrekorder és olimpiai bajnok francia Lavillenie, a 2016-os riói olimpián aranyérmes brazil Thiago Braz, illetve a tavaly Tokióban és idén az oregoni vb-n is ezüstérmes amerikai Christopher Nielsen is.



A távirati iroda emlékeztet, a váltóban olimpiai és világbajnok jamaicai sprinter, Shericka Jackson minden idők második leggyorsabb idejével, 21.45 másodperccel nyerte meg a 200 métert idén Eugene-ben, Székesfehérváron is a hosszabbik sprinttávon fut majd.



A 400 méteres gátfutás idei világbajnoka, a brazil Alison Dos Santos ezúttal 400 méteren indul, női 100 gáton pedig – a többi között Kozák Luca mellett – rajthoz áll a korábbi világcsúcstartó amerikai Kendra Harrison is.



Férfi magasugrásban az olimpiai bajnok olasz Gianmarco Tamberi kihívói között ott lesz a 2007-ben világbajnok bahamai Donald Thomas, a vb- és Eb-ezüstérmes ukrán Andrij Procenko és az Eb-címvédő német Mateusz Przybylko is. Súlylökésben a kétszeres világbajnok amerikai Joe Kovacs és honfitársa, az újdonsült vb-bronzérmes Josh Awotunde is a 22 méter feletti dobók táborát erősíti majd.



Női kalapácsvetésben a jelenlegi legjobb magyar, Gyurátz Réka mellett elindul a friss világbajnok amerikai Brooke Andersen is, míg gerelyhajításban a 2016-os olimpiai bajnok horvát Sara Kolak is ellenfele lesz Szilágyi Rékának.



A jövő évi atlétikai világbajnokságot Budapesten rendezik augusztus 19. és 27. között – tekintett előre az MTI.

